https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582053543.html
В Чечне выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки
В Чечне выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чечне (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:47
2020-10-29T11:47
2020-10-29T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
чеченская республика (чечня)
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чечне (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
ханты-мансийский автономный округ
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, чеченская республика (чечня), чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), общество