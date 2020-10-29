https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582053543.html

В Чечне выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки

В Чечне выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чечне (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:47

2020-10-29T11:47

2020-10-29T11:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

чеченская республика (чечня)

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чечне (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

ханты-мансийский автономный округ

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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