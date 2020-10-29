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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582052197.html
В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от коронавируса
В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от коронавируса
За минувшие сутки в России подтвердили смерть 366 людей с COVID-19 — это новый рекорд, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:44
2020-10-29T12:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
москва
ростовская область
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России подтвердили смерть 366 людей с COVID-19 — это новый рекорд, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.Таким образом, показатель обновляет максимумы третий день подряд — накануне сообщалось о смерти 346 человек, днем ранее — о 320 умерших.В частности, 66 человек умерли за сутки в Москве, 34 — в Санкт-Петербурге, 16 — в Ростовской области. Общее число скончавшихся за все время с начала эпидемии достигло 27 301.Число выявленных за сутки случаев COVID-19 также достигло рекордного значения — 17 717. А в целом с начала эпидемии коронавирусом в России заразились 1 581 693 человека.Число выписавшихся из больниц тоже обновило максимум — 14 740 человек, а всего выздоровели 1 186 041 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
ростовская область
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коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург, происшествия

В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от коронавируса

11:44 29.10.2020 (обновлено: 12:57 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России подтвердили смерть 366 людей с COVID-19 — это новый рекорд, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, показатель обновляет максимумы третий день подряд — накануне сообщалось о смерти 346 человек, днем ранее — о 320 умерших.
В частности, 66 человек умерли за сутки в Москве, 34 — в Санкт-Петербурге, 16 — в Ростовской области. Общее число скончавшихся за все время с начала эпидемии достигло 27 301.
Число выявленных за сутки случаев COVID-19 также достигло рекордного значения — 17 717. А в целом с начала эпидемии коронавирусом в России заразились 1 581 693 человека.
Число выписавшихся из больниц тоже обновило максимум — 14 740 человек, а всего выздоровели 1 186 041 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваРостовская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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