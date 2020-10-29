https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582042526.html

Эксперт рассказал о разнице заболеваемости COVID-19 у мальчиков и девочек

Эксперт рассказал о разнице заболеваемости COVID-19 у мальчиков и девочек

Среди детей нет статистической разницы заболеваемости коронавирусом у мальчиков и девочек, обычно заболевают в семейных очагах, сообщил член-корреспондент РАН,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:48

2020-10-29T10:48

2020-10-29T10:48

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус covid-19

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Среди детей нет статистической разницы заболеваемости коронавирусом у мальчиков и девочек, обычно заболевают в семейных очагах, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Зарегистрирована COVID-инфекция у детей всех возрастных групп. Но отмечается определенный тренд, наибольшее количество заболевших отмечается у детей старше восьмилетнего возраста, и основная доля приходится на подростков, на которых в настоящее время приходится две трети от всех зарегистрированных случаев... К счастью, нет принципиального различия регистрации заболевания у мальчиков и девочек", - рассказал Горелов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Дети, как отметил эксперт, в основном заражаются в семейных очагах.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус covid-19, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество