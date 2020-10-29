https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582042526.html
Эксперт рассказал о разнице заболеваемости COVID-19 у мальчиков и девочек
Эксперт рассказал о разнице заболеваемости COVID-19 у мальчиков и девочек
Среди детей нет статистической разницы заболеваемости коронавирусом у мальчиков и девочек, обычно заболевают в семейных очагах, сообщил член-корреспондент РАН,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:48
2020-10-29T10:48
2020-10-29T10:48
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус covid-19
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Среди детей нет статистической разницы заболеваемости коронавирусом у мальчиков и девочек, обычно заболевают в семейных очагах, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Зарегистрирована COVID-инфекция у детей всех возрастных групп. Но отмечается определенный тренд, наибольшее количество заболевших отмечается у детей старше восьмилетнего возраста, и основная доля приходится на подростков, на которых в настоящее время приходится две трети от всех зарегистрированных случаев... К счастью, нет принципиального различия регистрации заболевания у мальчиков и девочек", - рассказал Горелов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Дети, как отметил эксперт, в основном заражаются в семейных очагах.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус covid-19, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество