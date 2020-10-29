Путин рассказал о проектах, заявленных в рамках СЗПК
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Около двух десятков проектов с общим бюджетом 900 миллиардов рублей заявлены к реализации в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил президент России Владимир Путин.
"Важным инструментом реализации крупных проектов, значимых для целых регионов, территорий, должны стать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в рамках которых проекты получают так называемую стабилизационную оговорку, то есть гарантию неизменности условий по налогам, землепользованию и градостроительной деятельности. А затраты инвесторов на инфраструктуру будут возмещаться в объеме уплаченных налогов", - сказал Путин на форуме "Россия зовет!"
"Уже сейчас для использования этого инструмента заявлено около двух десятков проектов с общим бюджетом порядка 900 миллиардов рублей", - добавил президент.
Закон о защите и поощрении капиталовложений вступил в силу весной этого года. Компания, заключившая соглашение, получает гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период в зависимости от отрасли и объема инвестиций. Также механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.
В начале октября кабмин РФ утвердил всю необходимую для запуска механизма СЗПК нормативную базу. Минэкономразвития 12 октября сообщало, что получило первые 15 заявок на заключение СЗПК.