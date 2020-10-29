https://ria.ru/20201029/kapitalovlozheniya--1582100199.html

Путин рассказал о проектах, заявленных в рамках СЗПК

Путин рассказал о проектах, заявленных в рамках СЗПК

Около двух десятков проектов с общим бюджетом 900 миллиардов рублей заявлены к реализации в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК),... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:00

2020-10-29T15:00

2020-10-29T15:00

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Около двух десятков проектов с общим бюджетом 900 миллиардов рублей заявлены к реализации в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил президент России Владимир Путин."Уже сейчас для использования этого инструмента заявлено около двух десятков проектов с общим бюджетом порядка 900 миллиардов рублей", - добавил президент.Закон о защите и поощрении капиталовложений вступил в силу весной этого года. Компания, заключившая соглашение, получает гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период в зависимости от отрасли и объема инвестиций. Также механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.В начале октября кабмин РФ утвердил всю необходимую для запуска механизма СЗПК нормативную базу. Минэкономразвития 12 октября сообщало, что получило первые 15 заявок на заключение СЗПК.

https://ria.ru/20201029/kapital-1582088354.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика