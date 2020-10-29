Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/kapitalovlozheniya--1582100199.html
Путин рассказал о проектах, заявленных в рамках СЗПК
Путин рассказал о проектах, заявленных в рамках СЗПК
Около двух десятков проектов с общим бюджетом 900 миллиардов рублей заявлены к реализации в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК),... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:00
2020-10-29T15:00
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569131943_0:153:2608:1620_1400x0_80_0_0_cca50bbc1a8660cafa7a7b8b144d6335.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Около двух десятков проектов с общим бюджетом 900 миллиардов рублей заявлены к реализации в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил президент России Владимир Путин."Уже сейчас для использования этого инструмента заявлено около двух десятков проектов с общим бюджетом порядка 900 миллиардов рублей", - добавил президент.Закон о защите и поощрении капиталовложений вступил в силу весной этого года. Компания, заключившая соглашение, получает гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период в зависимости от отрасли и объема инвестиций. Также механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.В начале октября кабмин РФ утвердил всю необходимую для запуска механизма СЗПК нормативную базу. Минэкономразвития 12 октября сообщало, что получило первые 15 заявок на заключение СЗПК.
https://ria.ru/20201029/kapital-1582088354.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569131943_123:0:2486:1772_1400x0_80_0_0_199bdff0f3c116714d15ba2f4b32f965.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, экономика

Путин рассказал о проектах, заявленных в рамках СЗПК

15:00 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Около двух десятков проектов с общим бюджетом 900 миллиардов рублей заявлены к реализации в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил президент России Владимир Путин.
"Важным инструментом реализации крупных проектов, значимых для целых регионов, территорий, должны стать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в рамках которых проекты получают так называемую стабилизационную оговорку, то есть гарантию неизменности условий по налогам, землепользованию и градостроительной деятельности. А затраты инвесторов на инфраструктуру будут возмещаться в объеме уплаченных налогов", - сказал Путин на форуме "Россия зовет!"
"Уже сейчас для использования этого инструмента заявлено около двух десятков проектов с общим бюджетом порядка 900 миллиардов рублей", - добавил президент.
Закон о защите и поощрении капиталовложений вступил в силу весной этого года. Компания, заключившая соглашение, получает гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период в зависимости от отрасли и объема инвестиций. Также механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.
В начале октября кабмин РФ утвердил всю необходимую для запуска механизма СЗПК нормативную базу. Минэкономразвития 12 октября сообщало, что получило первые 15 заявок на заключение СЗПК.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 14:19Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Путин заявил, что Россия не собирается ограничивать движение капитала
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Владимир ПутинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46На Украине допросят главу Конституционного суда
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
Лента новостейМолния