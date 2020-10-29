Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/giperzvuk-v-evrope-1582110765.html
"До Москвы долетит за минуты": что США намерены разместить в Европе
"До Москвы долетит за минуты": что США намерены разместить в Европе
Гиперзвуковая скорость, мощные боеголовки и старая песня о "русской угрозе" — советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан заявил, что... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:55
2020-10-29T16:30
дональд трамп
ракетные войска стратегического назначения
госдума рф
мид кнр
берлин (город)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156111/84/1561118474_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_8632793df1eefabcf25c74134327a2ed.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Гиперзвуковая скорость, мощные боеголовки и старая песня о "русской угрозе" — советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан заявил, что Вашингтон готов перебросить в Европу перспективные ракеты средней и меньшей дальности. Политик добавил: достанется и Китаю — аналогичные ударные комплексы появятся в Тихоокеанском регионе. О том, чем грозит новое ракетное обострение, — в материале РИА Новости.Новая гонка вооруженийВ теории размещение американского гиперзвукового оружия в Европе серьезно угрожает России. Подлетное время ракет до Москвы и других крупных городов будет минимальным. РВСН может лишиться возможности нанести ответно-встречный удар. Впрочем, это лишь теория.У США нет и в ближайшее время не будет серийных гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности. Однако декларируемая Вашингтоном готовность размещать их у российских границ говорит о нежелании идти на какие-либо компромиссы с Москвой. "Заявление Белого дома далеко от конструктива, — сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. — Вашингтон таким образом провоцирует нестабильность и создает угрозу общей безопасности. Подобные безответственные и политизированные шаги, если США действительно пойдут на размещение ракет на территории европейских стран-союзников, чреваты новым ракетным кризисом".Осудил агрессивные высказывания американцев и посол России в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что это угрожает региональной и глобальной безопасности, усиливает конфронтационный потенциал. По словам Антонова, Вашингтон на словах выступает за контроль над вооружениями, а на деле провоцирует эскалацию гонки вооружений на европейском континенте.Инициатива КремляРоберт О'Брайан выступил через несколько дней после того, как Владимир Путин озвучил позицию Кремля по вопросам снижения напряженности между Россией и НАТО. В частности, президент пообещал не развертывать на западе страны ракеты 9М729, если Североатлантический альянс воздержится от размещения в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД.Напомним, именно наличие у России этого боеприпаса США использовали как предлог для выхода из соглашения. Американские политики и эксперты утверждали, что дальность 9М729 значительно превышает разрешенные договором 500 километров. Российская сторона все претензии называла безосновательными."Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации", — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.В качестве одной из мер, способных повысить доверие между Москвой и НАТО, Путин предложил регулярные взаимные инспекции на базах США и Североатлантического альянса в Европе, а также на объектах Вооруженных сил России в Калининградской области. Особый интерес для Кремля представляют комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше и Румынии. По мнению многих экспертов, их пусковые установки Mk41 способны вести огонь не только ракетами-перехватчиками, но и ударными средствами поражения, в том числе с ядерными боеголовками.В НАТО это предложение приняли в штыки. В Берлине заявили, что идеи Кремля по РСМД не заслуживают доверия. Официальный Лондон дежурно обвинил Москву в провале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Лишь Париж отметил, что ожидает от России деталей по озвученным предложениям. Российский МИД констатировал, что большинство стран НАТО демонстрируют безответственный подход к безопасности Европы.Последний договорПосле выхода США из договоров по РСМД, противоракетной обороне и "Открытому небу" между Москвой и Вашингтоном осталось лишь одно действующее соглашение по ограничению военной мощи двух держав — СНВ-3. Срок его действия истекает в феврале следующего года. Договор предусматривал сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. В последние месяцы Вашингтон неоднократно высказывался против его продления. Одним из основных условий дальнейшего существования СНВ-3 президент Дональд Трамп называл участие в нем Китая. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун объяснил, что это возможно только в двух случаях: если Китай нарастит ядерные арсеналы до уровня США или если Вашингтон сократит свои. Другие варианты для Пекина неприемлемы, так как не учитывают колоссальную разницу в стратегических потенциалах.Еще одно условие Вашингтона не устраивает Москву. В начале июля спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" проекты ракет "Буревестник" и дронов "Посейдон" и призвал закрыть их, поскольку они не попадают под ограничения СНВ-3. Американцы и ранее настаивали на запрете новейших российских вооружений, в том числе неядерных гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон".Напомним, 16 октября Владимир Путин предложил продлить действующий договор на год без всяких условий и заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Он подчеркнул, что, если соглашение будет достигнуто, оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США. На днях американцы сообщили, что рассматривают это предложение и в скором времени дадут ответ.
https://ria.ru/20201026/rsmd-1581624646.html
https://ria.ru/20201028/rsmd-1581875407.html
https://ria.ru/20201027/dogovorennost-1581789898.html
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156111/84/1561118474_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_96746209420e83c86adf735efaab54f7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, ракетные войска стратегического назначения, госдума рф, мид кнр, берлин (город), безопасность

"До Москвы долетит за минуты": что США намерены разместить в Европе

15:55 29.10.2020 (обновлено: 16:30 29.10.2020)
 
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Pablo N. PiedraАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Гиперзвуковая скорость, мощные боеголовки и старая песня о "русской угрозе" — советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан заявил, что Вашингтон готов перебросить в Европу перспективные ракеты средней и меньшей дальности. Политик добавил: достанется и Китаю — аналогичные ударные комплексы появятся в Тихоокеанском регионе. О том, чем грозит новое ракетное обострение, — в материале РИА Новости.

Новая гонка вооружений

В теории размещение американского гиперзвукового оружия в Европе серьезно угрожает России. Подлетное время ракет до Москвы и других крупных городов будет минимальным. РВСН может лишиться возможности нанести ответно-встречный удар. Впрочем, это лишь теория.
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 17:39
Эксперт оценил вероятность позитивного ответа НАТО на предложение по РСМД
У США нет и в ближайшее время не будет серийных гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности. Однако декларируемая Вашингтоном готовность размещать их у российских границ говорит о нежелании идти на какие-либо компромиссы с Москвой.
"Заявление Белого дома далеко от конструктива, — сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. — Вашингтон таким образом провоцирует нестабильность и создает угрозу общей безопасности. Подобные безответственные и политизированные шаги, если США действительно пойдут на размещение ракет на территории европейских стран-союзников, чреваты новым ракетным кризисом".
© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandПервый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon) на полигоне в США
Первый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
Первый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon) на полигоне в США
Осудил агрессивные высказывания американцев и посол России в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что это угрожает региональной и глобальной безопасности, усиливает конфронтационный потенциал. По словам Антонова, Вашингтон на словах выступает за контроль над вооружениями, а на деле провоцирует эскалацию гонки вооружений на европейском континенте.

Инициатива Кремля

Роберт О'Брайан выступил через несколько дней после того, как Владимир Путин озвучил позицию Кремля по вопросам снижения напряженности между Россией и НАТО. В частности, президент пообещал не развертывать на западе страны ракеты 9М729, если Североатлантический альянс воздержится от размещения в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД.
Напомним, именно наличие у России этого боеприпаса США использовали как предлог для выхода из соглашения. Американские политики и эксперты утверждали, что дальность 9М729 значительно превышает разрешенные договором 500 километров. Российская сторона все претензии называла безосновательными.
Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 09:51
МИД назвал реакцию Запада на предложение Путина по РСМД безответственной
"Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации", — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.
В качестве одной из мер, способных повысить доверие между Москвой и НАТО, Путин предложил регулярные взаимные инспекции на базах США и Североатлантического альянса в Европе, а также на объектах Вооруженных сил России в Калининградской области. Особый интерес для Кремля представляют комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше и Румынии. По мнению многих экспертов, их пусковые установки Mk41 способны вести огонь не только ракетами-перехватчиками, но и ударными средствами поражения, в том числе с ядерными боеголовками.
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский военный на территории военной базы в Румынии
Американский военный на территории военной базы в Румынии - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский военный на территории военной базы в Румынии
В НАТО это предложение приняли в штыки. В Берлине заявили, что идеи Кремля по РСМД не заслуживают доверия. Официальный Лондон дежурно обвинил Москву в провале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Лишь Париж отметил, что ожидает от России деталей по озвученным предложениям. Российский МИД констатировал, что большинство стран НАТО демонстрируют безответственный подход к безопасности Европы.

Последний договор

После выхода США из договоров по РСМД, противоракетной обороне и "Открытому небу" между Москвой и Вашингтоном осталось лишь одно действующее соглашение по ограничению военной мощи двух держав — СНВ-3. Срок его действия истекает в феврале следующего года. Договор предусматривал сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 16:57
Рябков оценил вероятность достижения договоренности с США по СНВ-3
В последние месяцы Вашингтон неоднократно высказывался против его продления. Одним из основных условий дальнейшего существования СНВ-3 президент Дональд Трамп называл участие в нем Китая. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун объяснил, что это возможно только в двух случаях: если Китай нарастит ядерные арсеналы до уровня США или если Вашингтон сократит свои. Другие варианты для Пекина неприемлемы, так как не учитывают колоссальную разницу в стратегических потенциалах.
Еще одно условие Вашингтона не устраивает Москву. В начале июля спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" проекты ракет "Буревестник" и дронов "Посейдон" и призвал закрыть их, поскольку они не попадают под ограничения СНВ-3. Американцы и ранее настаивали на запрете новейших российских вооружений, в том числе неядерных гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон".
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Напомним, 16 октября Владимир Путин предложил продлить действующий договор на год без всяких условий и заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Он подчеркнул, что, если соглашение будет достигнуто, оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США. На днях американцы сообщили, что рассматривают это предложение и в скором времени дадут ответ.
 
Дональд ТрампРакетные войска стратегического назначенияГосдума РФМИД КНРБерлин (город)Безопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46На Украине допросят главу Конституционного суда
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
Лента новостейМолния