Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/forum-russkoyazychnykh-veschateley-1582066170.html
Международный форум русскоязычных вещателей
Международный форум русскоязычных вещателей
2 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Международный форум русскоязычных вещателей.
2020-10-29T12:45
2020-10-29T12:45
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1582066170.jpg?1603964756
Задать вопросУчастники:- генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин КОСАЧЕВ;- заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Евгений РЕВЕНКО;- заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья ЛАЗАРЕВ;- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;- председатель Союза журналистов РФ Владимир СОЛОВЬЕВ;- генеральный директор РТРС Андрей РОМАНЧЕНКО;- заместитель генерального директора телерадиокомпании "Скиф" в Республике Беларусь Сергей БОЙКО;- собственный корреспондент ВГТРК в Берлине Сергей КУРОХТИН;- председатель правления агентства "Хабар" Ерлан БЕКХОЖИН;- генеральный директор Matryoshka Radio London Кирилл КОМАРОВ;- основатель проекта "Неизвестная планета", теле- и радиоведущий Андрей МАРТЫНОВ;- главный редактор радио "Мир" Беларусь Алексей АДАШИН;- председатель правления фонда "Российская академия радио" Александр ПОЛЕСИЦКИЙ;- профессора НИУ ВШЭ Александр ШАРИКОВ, Сергей КОРЗУН;- главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман БАБАЯН;- первый заместитель руководителя "Радио России", руководитель дирекции программ радио "Маяк" Рустам ВАХИДОВ;- главный редактор радио "Книга" Егор СЕРОВ;- генеральный директор Российского государственного музыкального центра Ирина ГЕРАСИМОВА;- писатель Татьяна УСТИНОВА;- вице-президент Международной федерации журналистов Тимур ШАФИР;- продюсер телевидения и радиовещания ГТРК Бурятия Алла МАЛЬЦЕВА;Модератор – Андрей БЫСТРИЦКИЙ.Мероприятие проводит Академия медиаиндустрии при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям как в очном формате, так и с помощью онлайн-подключений.Форум проводится в целях укрепления международного сотрудничества, обмена опытом, продвижения русского языка в мире и поддержки русской диаспоры. Планируется обсудить следующие темы: характер потребления аудитории, новые форматы и технологии вещания, радиоподкасты, состояние, перспективы и формы развития, возможности для сотрудничества русскоязычных вещателей. Что нового мы узнали о радиовещании за время пандемии?Для участия в&nbsp;режиме онлайн следует зарегистрироваться по&nbsp;ссылке.Для участия в&nbsp;очном формате следует зарегистрироваться по&nbsp;ссылке.Контакты для&nbsp;связи с&nbsp;Рабочей группой Форума: тел.: +7 (495) 689-43-87 e-mail: Chernova@ipk.ruОбращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Международный форум русскоязычных вещателей

12:45 29.10.2020
 
Читать ria.ru в
2 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Международный форум русскоязычных вещателей.
Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин КОСАЧЕВ;
- заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Евгений РЕВЕНКО;
- заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья ЛАЗАРЕВ;
- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;
- председатель Союза журналистов РФ Владимир СОЛОВЬЕВ;
- генеральный директор РТРС Андрей РОМАНЧЕНКО;
- заместитель генерального директора телерадиокомпании "Скиф" в Республике Беларусь Сергей БОЙКО;
- собственный корреспондент ВГТРК в Берлине Сергей КУРОХТИН;
- председатель правления агентства "Хабар" Ерлан БЕКХОЖИН;
- генеральный директор Matryoshka Radio London Кирилл КОМАРОВ;
- основатель проекта "Неизвестная планета", теле- и радиоведущий Андрей МАРТЫНОВ;
- главный редактор радио "Мир" Беларусь Алексей АДАШИН;
- председатель правления фонда "Российская академия радио" Александр ПОЛЕСИЦКИЙ;
- профессора НИУ ВШЭ Александр ШАРИКОВ, Сергей КОРЗУН;
- главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман БАБАЯН;
- первый заместитель руководителя "Радио России", руководитель дирекции программ радио "Маяк" Рустам ВАХИДОВ;
- главный редактор радио "Книга" Егор СЕРОВ;
- генеральный директор Российского государственного музыкального центра Ирина ГЕРАСИМОВА;
- писатель Татьяна УСТИНОВА;
- вице-президент Международной федерации журналистов Тимур ШАФИР;
- продюсер телевидения и радиовещания ГТРК Бурятия Алла МАЛЬЦЕВА;

Модератор – Андрей БЫСТРИЦКИЙ.

Мероприятие проводит Академия медиаиндустрии при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям как в очном формате, так и с помощью онлайн-подключений.
Форум проводится в целях укрепления международного сотрудничества, обмена опытом, продвижения русского языка в мире и поддержки русской диаспоры. Планируется обсудить следующие темы: характер потребления аудитории, новые форматы и технологии вещания, радиоподкасты, состояние, перспективы и формы развития, возможности для сотрудничества русскоязычных вещателей. Что нового мы узнали о радиовещании за время пандемии?
Для участия в режиме онлайн следует зарегистрироваться по ссылке.
Для участия в очном формате следует зарегистрироваться по ссылке.
Контакты для связи с Рабочей группой Форума:
тел.: +7 (495) 689-43-87
e-mail: Chernova@ipk.ru

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46На Украине допросят главу Конституционного суда
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
Лента новостейМолния