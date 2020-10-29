https://ria.ru/20201029/forum-russkoyazychnykh-veschateley-1582066170.html

Международный форум русскоязычных вещателей

Международный форум русскоязычных вещателей

2 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Международный форум русскоязычных вещателей.

2020-10-29T12:45

2020-10-29T12:45

2020-10-29T12:45

анонсы

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин КОСАЧЕВ;- заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Евгений РЕВЕНКО;- заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья ЛАЗАРЕВ;- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;- председатель Союза журналистов РФ Владимир СОЛОВЬЕВ;- генеральный директор РТРС Андрей РОМАНЧЕНКО;- заместитель генерального директора телерадиокомпании "Скиф" в Республике Беларусь Сергей БОЙКО;- собственный корреспондент ВГТРК в Берлине Сергей КУРОХТИН;- председатель правления агентства "Хабар" Ерлан БЕКХОЖИН;- генеральный директор Matryoshka Radio London Кирилл КОМАРОВ;- основатель проекта "Неизвестная планета", теле- и радиоведущий Андрей МАРТЫНОВ;- главный редактор радио "Мир" Беларусь Алексей АДАШИН;- председатель правления фонда "Российская академия радио" Александр ПОЛЕСИЦКИЙ;- профессора НИУ ВШЭ Александр ШАРИКОВ, Сергей КОРЗУН;- главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман БАБАЯН;- первый заместитель руководителя "Радио России", руководитель дирекции программ радио "Маяк" Рустам ВАХИДОВ;- главный редактор радио "Книга" Егор СЕРОВ;- генеральный директор Российского государственного музыкального центра Ирина ГЕРАСИМОВА;- писатель Татьяна УСТИНОВА;- вице-президент Международной федерации журналистов Тимур ШАФИР;- продюсер телевидения и радиовещания ГТРК Бурятия Алла МАЛЬЦЕВА;Модератор – Андрей БЫСТРИЦКИЙ.Мероприятие проводит Академия медиаиндустрии при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям как в очном формате, так и с помощью онлайн-подключений.Форум проводится в целях укрепления международного сотрудничества, обмена опытом, продвижения русского языка в мире и поддержки русской диаспоры. Планируется обсудить следующие темы: характер потребления аудитории, новые форматы и технологии вещания, радиоподкасты, состояние, перспективы и формы развития, возможности для сотрудничества русскоязычных вещателей. Что нового мы узнали о радиовещании за время пандемии?Для участия в режиме онлайн следует зарегистрироваться по ссылке.Для участия в очном формате следует зарегистрироваться по ссылке.Контакты для связи с Рабочей группой Форума: тел.: +7 (495) 689-43-87 e-mail: Chernova@ipk.ruОбращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы