Международный форум русскоязычных вещателей
2 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Международный форум русскоязычных вещателей.
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Участники:
- генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин КОСАЧЕВ;
- заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Евгений РЕВЕНКО;
- заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья ЛАЗАРЕВ;
- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;
- председатель Союза журналистов РФ Владимир СОЛОВЬЕВ;
- генеральный директор РТРС Андрей РОМАНЧЕНКО;
- заместитель генерального директора телерадиокомпании "Скиф" в Республике Беларусь Сергей БОЙКО;
- собственный корреспондент ВГТРК в Берлине Сергей КУРОХТИН;
- председатель правления агентства "Хабар" Ерлан БЕКХОЖИН;
- генеральный директор Matryoshka Radio London Кирилл КОМАРОВ;
- основатель проекта "Неизвестная планета", теле- и радиоведущий Андрей МАРТЫНОВ;
- главный редактор радио "Мир" Беларусь Алексей АДАШИН;
- председатель правления фонда "Российская академия радио" Александр ПОЛЕСИЦКИЙ;
- профессора НИУ ВШЭ Александр ШАРИКОВ, Сергей КОРЗУН;
- главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман БАБАЯН;
- первый заместитель руководителя "Радио России", руководитель дирекции программ радио "Маяк" Рустам ВАХИДОВ;
- главный редактор радио "Книга" Егор СЕРОВ;
- генеральный директор Российского государственного музыкального центра Ирина ГЕРАСИМОВА;
- писатель Татьяна УСТИНОВА;
- вице-президент Международной федерации журналистов Тимур ШАФИР;
- продюсер телевидения и радиовещания ГТРК Бурятия Алла МАЛЬЦЕВА;
Модератор – Андрей БЫСТРИЦКИЙ.
Мероприятие проводит Академия медиаиндустрии при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям как в очном формате, так и с помощью онлайн-подключений.
Участники:
- генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин КОСАЧЕВ;
- заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Евгений РЕВЕНКО;
- заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья ЛАЗАРЕВ;
- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;
- председатель Союза журналистов РФ Владимир СОЛОВЬЕВ;
- генеральный директор РТРС Андрей РОМАНЧЕНКО;
- заместитель генерального директора телерадиокомпании "Скиф" в Республике Беларусь Сергей БОЙКО;
- собственный корреспондент ВГТРК в Берлине Сергей КУРОХТИН;
- председатель правления агентства "Хабар" Ерлан БЕКХОЖИН;
- генеральный директор Matryoshka Radio London Кирилл КОМАРОВ;
- основатель проекта "Неизвестная планета", теле- и радиоведущий Андрей МАРТЫНОВ;
- главный редактор радио "Мир" Беларусь Алексей АДАШИН;
- председатель правления фонда "Российская академия радио" Александр ПОЛЕСИЦКИЙ;
- профессора НИУ ВШЭ Александр ШАРИКОВ, Сергей КОРЗУН;
- главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман БАБАЯН;
- первый заместитель руководителя "Радио России", руководитель дирекции программ радио "Маяк" Рустам ВАХИДОВ;
- главный редактор радио "Книга" Егор СЕРОВ;
- генеральный директор Российского государственного музыкального центра Ирина ГЕРАСИМОВА;
- писатель Татьяна УСТИНОВА;
- вице-президент Международной федерации журналистов Тимур ШАФИР;
- продюсер телевидения и радиовещания ГТРК Бурятия Алла МАЛЬЦЕВА;
Модератор – Андрей БЫСТРИЦКИЙ.
Мероприятие проводит Академия медиаиндустрии при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям как в очном формате, так и с помощью онлайн-подключений.
Форум проводится в целях укрепления международного сотрудничества, обмена опытом, продвижения русского языка в мире и поддержки русской диаспоры. Планируется обсудить следующие темы: характер потребления аудитории, новые форматы и технологии вещания, радиоподкасты, состояние, перспективы и формы развития, возможности для сотрудничества русскоязычных вещателей. Что нового мы узнали о радиовещании за время пандемии?
Для участия в режиме онлайн следует зарегистрироваться по ссылке.
Для участия в очном формате следует зарегистрироваться по ссылке.
Контакты для связи с Рабочей группой Форума:
тел.: +7 (495) 689-43-87
e-mail: Chernova@ipk.ru
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Для участия в режиме онлайн следует зарегистрироваться по ссылке.
Для участия в очном формате следует зарегистрироваться по ссылке.
Контакты для связи с Рабочей группой Форума:
тел.: +7 (495) 689-43-87
e-mail: Chernova@ipk.ru
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru