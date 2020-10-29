https://ria.ru/20201029/enoturizm-1582058850.html

Энотуризм и скидки увеличили спрос на российские вина

Энотуризм и скидки увеличили спрос на российские вина

Продажи отечественных напитков в первые недели акции "Дни российских вин" выросли на 30-50 процентов по сравнению с предыдущими периодами, рост спроса во многом РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:05

2020-10-29T13:05

2020-10-29T13:05

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Продажи отечественных напитков в первые недели акции "Дни российских вин" выросли на 30-50 процентов по сравнению с предыдущими периодами, рост спроса во многом связан с туристическим бумом в винодельческих регионах, сообщает Роскачество."В осенней акции принимают участие более 40 торговых сетей. Тенденцией этого года стал более активный рост продаж по сравнению с предыдущими периодами", — говорится в сообщении ведомства. Эксперты связывают это с бумом внутреннего туризма в винодельческих регионах РФ этим летом. Замруководителя Роскачества Илья Лоевский отметил увеличение числа запросов на индивидуальные дегустации, VIP-туры по винодельням, эногастрономические ужины, посещение виноградников. В результате, по его словам, "потребительский опыт винных открытий и новых впечатлений, полученных в этом году в южных регионах, конвертируется в рост продаж вин России на полках супермаркетов".Акция "Дни российских вин" проводится дважды в год Минпромторгом РФ, Минсельхозом и Роскачеством при поддержке Россельхозбанка. В этом году она проходит в торговых сетях уже пятый раз с 12 октября по 22 ноября."На период акции ритейлеры расширяют ассортимент российского вина на полках, ориентируясь на бренд-лист вин из российского винограда, ежегодно составляемый Роскачеством. В этом году в него вошли более полутора тысяч наименований этого напитка из всех крупнейших винодельческих регионов страны", — сообщил Лоевский.

https://ria.ru/20191020/1559955168.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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