Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201029/enoturizm-1582058850.html
Энотуризм и скидки увеличили спрос на российские вина
Энотуризм и скидки увеличили спрос на российские вина
Продажи отечественных напитков в первые недели акции "Дни российских вин" выросли на 30-50 процентов по сравнению с предыдущими периодами, рост спроса во многом РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:05
2020-10-29T13:05
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
вино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156254/61/1562546160_0:222:3246:2048_1400x0_80_0_0_d63f5b83b6dd382d26a8c36e3956ef27.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Продажи отечественных напитков в первые недели акции "Дни российских вин" выросли на 30-50 процентов по сравнению с предыдущими периодами, рост спроса во многом связан с туристическим бумом в винодельческих регионах, сообщает Роскачество."В осенней акции принимают участие более 40 торговых сетей. Тенденцией этого года стал более активный рост продаж по сравнению с предыдущими периодами", — говорится в сообщении ведомства. Эксперты связывают это с бумом внутреннего туризма в винодельческих регионах РФ этим летом. Замруководителя Роскачества Илья Лоевский отметил увеличение числа запросов на индивидуальные дегустации, VIP-туры по винодельням, эногастрономические ужины, посещение виноградников. В результате, по его словам, "потребительский опыт винных открытий и новых впечатлений, полученных в этом году в южных регионах, конвертируется в рост продаж вин России на полках супермаркетов".Акция "Дни российских вин" проводится дважды в год Минпромторгом РФ, Минсельхозом и Роскачеством при поддержке Россельхозбанка. В этом году она проходит в торговых сетях уже пятый раз с 12 октября по 22 ноября."На период акции ритейлеры расширяют ассортимент российского вина на полках, ориентируясь на бренд-лист вин из российского винограда, ежегодно составляемый Роскачеством. В этом году в него вошли более полутора тысяч наименований этого напитка из всех крупнейших винодельческих регионов страны", — сообщил Лоевский.
https://ria.ru/20191020/1559955168.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156254/61/1562546160_366:0:3097:2048_1400x0_80_0_0_9152e8448d72d787137eb8ae53c995f7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, вино

Энотуризм и скидки увеличили спрос на российские вина

13:05 29.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВиноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Продажи отечественных напитков в первые недели акции "Дни российских вин" выросли на 30-50 процентов по сравнению с предыдущими периодами, рост спроса во многом связан с туристическим бумом в винодельческих регионах, сообщает Роскачество.
"В осенней акции принимают участие более 40 торговых сетей. Тенденцией этого года стал более активный рост продаж по сравнению с предыдущими периодами", — говорится в сообщении ведомства.
Эксперты связывают это с бумом внутреннего туризма в винодельческих регионах РФ этим летом. Замруководителя Роскачества Илья Лоевский отметил увеличение числа запросов на индивидуальные дегустации, VIP-туры по винодельням, эногастрономические ужины, посещение виноградников. В результате, по его словам, "потребительский опыт винных открытий и новых впечатлений, полученных в этом году в южных регионах, конвертируется в рост продаж вин России на полках супермаркетов".
Акция "Дни российских вин" проводится дважды в год Минпромторгом РФ, Минсельхозом и Роскачеством при поддержке Россельхозбанка. В этом году она проходит в торговых сетях уже пятый раз с 12 октября по 22 ноября.
"На период акции ритейлеры расширяют ассортимент российского вина на полках, ориентируясь на бренд-лист вин из российского винограда, ежегодно составляемый Роскачеством. В этом году в него вошли более полутора тысяч наименований этого напитка из всех крупнейших винодельческих регионов страны", — сообщил Лоевский.
Вино - РИА Новости, 1920, 20.10.2019
20 октября 2019, 08:00Туризм
Мощное, смачное, гаражное: куда могут привести винные дороги России
 
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмВино
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46На Украине допросят главу Конституционного суда
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
Лента новостейМолния