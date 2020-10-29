Жителя Камчатки оштрафовали за призывы к экстремизму в канун Дня Победы
07:58 29.10.2020 (обновлено: 07:59 29.10.2020)
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт – РИА Новости. Сотрудника финансовой организации из Петропавловска-Камчатского оштрафовали на тридцать тысяч рублей за размещение в интернете портрета Гитлера с призывами сжигать представителей одной из национальностей, сообщает в четверг пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.
Отмечается, в апреле 2020 года - накануне 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне - горожанин разместил портрет Адольфа Гитлера со свастикой в одной из групп в мессенджере WhatsApp. Картинку он сопроводил комментарием с призывом сжигать представителей одной из национальностей.
"В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)… Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в ходе следствия обвиняемый признал свою вину и активно содействовал следствию, он также перечислил 10 тысяч рублей на счет елизовского психоневрологического интерната для детей "Ягодка". Петропавловск-Камчатский городской суд счёл пожертвование как заглаживание причиненного преступлением вреда и постановил освободить сотрудника финансовой организации от уголовной ответственности.
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