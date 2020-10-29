https://ria.ru/20201029/ekstremizm-1582023012.html

Жителя Камчатки оштрафовали за призывы к экстремизму в канун Дня Победы

Сотрудника финансовой организации из Петропавловска-Камчатского оштрафовали на тридцать тысяч рублей за размещение в интернете портрета Гитлера с призывами... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T07:58

2020-10-29T07:58

2020-10-29T07:59

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

камчатский край

петропавловск-камчатский

адольф гитлер

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт – РИА Новости.</strong> Сотрудника финансовой организации из <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a> оштрафовали на тридцать тысяч рублей за размещение в интернете портрета Гитлера с призывами сжигать представителей одной из национальностей, сообщает в четверг пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.Отмечается, в апреле 2020 года - накануне 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне - горожанин разместил портрет Адольфа Гитлера со свастикой в одной из групп в мессенджере WhatsApp. Картинку он сопроводил комментарием с призывом сжигать представителей одной из национальностей.В пресс-службе добавили, что в ходе следствия обвиняемый признал свою вину и активно содействовал следствию, он также перечислил 10 тысяч рублей на счет елизовского психоневрологического интерната для детей "Ягодка". Петропавловск-Камчатский городской суд счёл пожертвование как заглаживание причиненного преступлением вреда и постановил освободить сотрудника финансовой организации от уголовной ответственности.

https://ria.ru/20200916/natsizm-1577295514.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), камчатский край, петропавловск-камчатский, адольф гитлер, происшествия