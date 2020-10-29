https://ria.ru/20201029/chinovniki-1582077632.html

Чиновников не ограничивают по религиозной принадлежности, заявил Песков

Чиновников не ограничивают по религиозной принадлежности, заявил Песков

Ограничений по религиозной принадлежности для чиновников в России не существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:34

2020-10-29T13:34

2020-10-29T13:38

религия и мировоззрение

религия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ограничений по религиозной принадлежности для чиновников в России не существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конфессиональная принадлежность никоим образом в нашей стране не является каким-то критерием для назначения или для избрания на государственные должности. Никаких ограничений де-юре у нас по этим критериям не существует и существовать не может", - сказал Песков в ответ на вопрос, учитывается ли конфессиональная принадлежность кандидатов на губернаторские посты и насколько этот вопрос принципиален для Кремля.

https://ria.ru/20201029/karikatury-1582075736.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, россия, дмитрий песков, политика