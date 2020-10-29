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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201029/chinovniki-1582077632.html
Чиновников не ограничивают по религиозной принадлежности, заявил Песков
Чиновников не ограничивают по религиозной принадлежности, заявил Песков
Ограничений по религиозной принадлежности для чиновников в России не существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:34
2020-10-29T13:38
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ограничений по религиозной принадлежности для чиновников в России не существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конфессиональная принадлежность никоим образом в нашей стране не является каким-то критерием для назначения или для избрания на государственные должности. Никаких ограничений де-юре у нас по этим критериям не существует и существовать не может", - сказал Песков в ответ на вопрос, учитывается ли конфессиональная принадлежность кандидатов на губернаторские посты и насколько этот вопрос принципиален для Кремля.
https://ria.ru/20201029/karikatury-1582075736.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, россия, дмитрий песков, политика

Чиновников не ограничивают по религиозной принадлежности, заявил Песков

13:34 29.10.2020 (обновлено: 13:38 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ограничений по религиозной принадлежности для чиновников в России не существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конфессиональная принадлежность никоим образом в нашей стране не является каким-то критерием для назначения или для избрания на государственные должности. Никаких ограничений де-юре у нас по этим критериям не существует и существовать не может", - сказал Песков в ответ на вопрос, учитывается ли конфессиональная принадлежность кандидатов на губернаторские посты и насколько этот вопрос принципиален для Кремля.
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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