https://ria.ru/20201029/chinovniki-1582077632.html
Чиновников не ограничивают по религиозной принадлежности, заявил Песков
Чиновников не ограничивают по религиозной принадлежности, заявил Песков
Ограничений по религиозной принадлежности для чиновников в России не существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:34
2020-10-29T13:34
2020-10-29T13:38
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ограничений по религиозной принадлежности для чиновников в России не существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конфессиональная принадлежность никоим образом в нашей стране не является каким-то критерием для назначения или для избрания на государственные должности. Никаких ограничений де-юре у нас по этим критериям не существует и существовать не может", - сказал Песков в ответ на вопрос, учитывается ли конфессиональная принадлежность кандидатов на губернаторские посты и насколько этот вопрос принципиален для Кремля.
https://ria.ru/20201029/karikatury-1582075736.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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