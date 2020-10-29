Лукашенко поручил обеспечить безопасность студентов, желающих учиться
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в белорусских вузах нужно обеспечить безопасность и дать возможность спокойно учиться тем, кто этого хочет.
"Дало возможность государство им (белорусам – Прим. ред.) получить образование - идите учитесь. Но еще раз говорю: надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться, а их 95% и больше, и особенно ректорам, руководству и преподавателям", - цитирует Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь.
Он отметил, что "очень важный вопрос - безопасность студентов".
"Мы все сейчас: вот, студенты такие-сякие и прочее. Но надо же понимать, что там есть 10-15 человек (протестующих – ред.)… А остальные - нормальные люди. Мы же были студентами. Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться - штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой", - отметил глава белорусского государства.
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