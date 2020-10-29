https://ria.ru/20201029/belorussiya-1582136982.html

Лукашенко поручил обеспечить безопасность студентов, желающих учиться

Лукашенко поручил обеспечить безопасность студентов, желающих учиться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в белорусских вузах нужно обеспечить безопасность и дать возможность спокойно учиться тем, кто этого хочет. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:05

2020-10-29T17:05

2020-10-29T17:05

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в белорусских вузах нужно обеспечить безопасность и дать возможность спокойно учиться тем, кто этого хочет.Он отметил, что "очень важный вопрос - безопасность студентов"."Мы все сейчас: вот, студенты такие-сякие и прочее. Но надо же понимать, что там есть 10-15 человек (протестующих – ред.)… А остальные - нормальные люди. Мы же были студентами. Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться - штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой", - отметил глава белорусского государства.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире