https://ria.ru/20201029/bank-1582151154.html

МСП Банк: Северный Кавказ лидирует по объему кредитования МСП

МСП Банк: Северный Кавказ лидирует по объему кредитования МСП

Северокавказский федеральный округ (СКФО) лидирует по объему привлечения кредитов МСП Банка для развития малого и среднего бизнеса, рассказал председатель... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:59

2020-10-29T17:59

2020-10-29T17:59

скфо

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Северокавказский федеральный округ (СКФО) лидирует по объему привлечения кредитов МСП Банка для развития малого и среднего бизнеса, рассказал председатель правления банка Дмитрий Голованов в ходе стратегической сессии по реализации мер господдержки МСП.В числе лидирующих регионов также Тюмень — 2,5 миллиарда рублей (240% от плана), Казань — 5,3 миллиарда (233%), Уфа - 1,6 миллиарда (217%) и Самара — 1,5 миллиарда (200%).Глава МСП банка напомнил, что на сегодня дочерний банк Корпорации МСП открыл уже 47 офисов в 47 регионах страны — от Калининграда до Владивостока. При этом поддержкой охвачены все субъекты РФ на территориях Северного Кавказа и Дальнего Востока, которые являются для банка приоритетными регионами.Наибольшие усилия банк сегодня направляет в самые сложные регионы, где "срочно требуется развитие МСП", подчеркнул Голованов.

https://ria.ru/20201028/bank-1581929902.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скфо, мсп банк, новости компаний - экономика