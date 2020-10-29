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МСП Банк: Северный Кавказ лидирует по объему кредитования МСП
МСП Банк: Северный Кавказ лидирует по объему кредитования МСП
Северокавказский федеральный округ (СКФО) лидирует по объему привлечения кредитов МСП Банка для развития малого и среднего бизнеса, рассказал председатель... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:59
2020-10-29T17:59
скфо
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Северокавказский федеральный округ (СКФО) лидирует по объему привлечения кредитов МСП Банка для развития малого и среднего бизнеса, рассказал председатель правления банка Дмитрий Голованов в ходе стратегической сессии по реализации мер господдержки МСП.В числе лидирующих регионов также Тюмень — 2,5 миллиарда рублей (240% от плана), Казань — 5,3 миллиарда (233%), Уфа - 1,6 миллиарда (217%) и Самара — 1,5 миллиарда (200%).Глава МСП банка напомнил, что на сегодня дочерний банк Корпорации МСП открыл уже 47 офисов в 47 регионах страны — от Калининграда до Владивостока. При этом поддержкой охвачены все субъекты РФ на территориях Северного Кавказа и Дальнего Востока, которые являются для банка приоритетными регионами.Наибольшие усилия банк сегодня направляет в самые сложные регионы, где "срочно требуется развитие МСП", подчеркнул Голованов.
https://ria.ru/20201028/bank-1581929902.html
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скфо, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк: Северный Кавказ лидирует по объему кредитования МСП

17:59 29.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Северокавказский федеральный округ (СКФО) лидирует по объему привлечения кредитов МСП Банка для развития малого и среднего бизнеса, рассказал председатель правления банка Дмитрий Голованов в ходе стратегической сессии по реализации мер господдержки МСП.
"Северный Кавказ просто выстрелил: с начала года объем выданных нами кредитов достиг 1,87 миллиарда рублей при плане 735 миллионов. И до конца года ожидаем еще порядка 1,7 миллиарда, то есть будет 337% от плана", - рассказал Голованов.
В числе лидирующих регионов также Тюмень — 2,5 миллиарда рублей (240% от плана), Казань — 5,3 миллиарда (233%), Уфа - 1,6 миллиарда (217%) и Самара — 1,5 миллиарда (200%).
Глава МСП банка напомнил, что на сегодня дочерний банк Корпорации МСП открыл уже 47 офисов в 47 регионах страны — от Калининграда до Владивостока. При этом поддержкой охвачены все субъекты РФ на территориях Северного Кавказа и Дальнего Востока, которые являются для банка приоритетными регионами.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Наибольшие усилия банк сегодня направляет в самые сложные регионы, где "срочно требуется развитие МСП", подчеркнул Голованов.
 
СКФОМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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