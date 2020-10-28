https://ria.ru/20201028/zhurnalisty-1581953377.html

В СЖР оценили решение согласовывать комментарии экспертов с Минздравом

В решении согласовывать с Минздравом комментарии для СМИ от экспертов ведомства можно усмотреть очередное препятствие получению информации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:25

2020-10-28T16:25

2020-10-28T16:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

соловьев владимир (журналист)

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

союз журналистов россии

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> В решении согласовывать с <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздравом</a> комментарии для СМИ от экспертов ведомства можно усмотреть очередное препятствие получению информации, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_2" target="_blank">Владимир Соловьев</a>.Ранее стало известно о решении, согласно которому для повышения эффективности информирования населения о COVID-19 эксперты Минздрава должны согласовывать свои комментарии с министерством.При этом он отметил, что во многих ведомствах существует правило, что на вопросы журналистов "отвечают не все подряд, а только представители пресс-служб или специально ответственные люди"."Видимо, придется приспосабливаться СМИ к этой новой ситуации и искать возможность получения правдивой информации из разных источников", - добавил Соловьев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/udalenka-1581942137.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, соловьев владимир (журналист), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), союз журналистов россии, общество