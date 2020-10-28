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В СЖР оценили решение согласовывать комментарии экспертов с Минздравом
В решении согласовывать с Минздравом комментарии для СМИ от экспертов ведомства можно усмотреть очередное препятствие получению информации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:25
2020-10-28T16:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
соловьев владимир (журналист)
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
союз журналистов россии
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> В решении согласовывать с <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздравом</a> комментарии для СМИ от экспертов ведомства можно усмотреть очередное препятствие получению информации, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_2" target="_blank">Владимир Соловьев</a>.Ранее стало известно о решении, согласно которому для повышения эффективности информирования населения о COVID-19 эксперты Минздрава должны согласовывать свои комментарии с министерством.При этом он отметил, что во многих ведомствах существует правило, что на вопросы журналистов "отвечают не все подряд, а только представители пресс-служб или специально ответственные люди"."Видимо, придется приспосабливаться СМИ к этой новой ситуации и искать возможность получения правдивой информации из разных источников", - добавил Соловьев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, соловьев владимир (журналист), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), союз журналистов россии, общество

В СЖР оценили решение согласовывать комментарии экспертов с Минздравом

16:25 28.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В решении согласовывать с Минздравом комментарии для СМИ от экспертов ведомства можно усмотреть очередное препятствие получению информации, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее стало известно о решении, согласно которому для повышения эффективности информирования населения о COVID-19 эксперты Минздрава должны согласовывать свои комментарии с министерством.

"В этом решении, конечно, можно усмотреть очередное препятствие получению информации. Тем более в такой непростой и опасный период, когда мы все переживаем", - заявил Соловьев.

При этом он отметил, что во многих ведомствах существует правило, что на вопросы журналистов "отвечают не все подряд, а только представители пресс-служб или специально ответственные люди".
"Видимо, придется приспосабливаться СМИ к этой новой ситуации и искать возможность получения правдивой информации из разных источников", - добавил Соловьев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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