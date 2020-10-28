https://ria.ru/20201028/zakrytie-1581942004.html

В Москве продлили закрытие учреждений допобразования и детского досуга

Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября, РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:21

2020-10-28T15:21

2020-10-28T15:26

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коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своем <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва