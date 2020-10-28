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В Москве продлили закрытие учреждений допобразования и детского досуга
Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября, РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:21
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своем <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве продлили закрытие учреждений допобразования и детского досуга

15:21 28.10.2020 (обновлено: 15:26 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДетская музыкальная школа имени Ф. Листа
Детская музыкальная школа имени Ф. Листа - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября 2020 года", - написал Собянин.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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