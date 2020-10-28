Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201028/zaderzhanie-1581946087.html
В Саратове задержали женщину, выбросившую из окна двух дочерей
Следователи задержали жительницу Саратова, которая выбросила из окна квартиры на четвертом этаже двух дочерей, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:47
2020-10-28T15:47
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Следователи задержали жительницу <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратова</a>, которая выбросила из окна квартиры на четвертом этаже двух дочерей, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."Следственными органами Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц)", - говорится в сообщении.Днем 17 октября 39-летняя жительница Саратова <a href="https://ria.ru/20201017/saratov-1580269298.html" target="_blank">выбросила двух дочек</a> пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое были госпитализированы. СК возбудил в отношении матери уголовное дело.Отмечается, что будут досконально исследованы все причины и условия, которые привели к трагедии.
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий
Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома.
2020-10-28T15:47
true
PT0M52S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия
В Саратове задержали женщину, выбросившую из окна двух дочерей
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следователи задержали жительницу Саратова, которая выбросила из окна квартиры на четвертом этаже двух дочерей, сообщается на сайте СК РФ.
2020-10-28T15:47
true
PT0M52S

В Саратове задержали женщину, выбросившую из окна двух дочерей

15:47 28.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следователи задержали жительницу Саратова, которая выбросила из окна квартиры на четвертом этаже двух дочерей, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц)", - говорится в сообщении.
Днем 17 октября 39-летняя жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое были госпитализированы. СК возбудил в отношении матери уголовное дело.
"Следователем СК 39-летняя подозреваемая задержана. Проводится ее допрос. Орган следствия намерен ходатайствовать об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что будут досконально исследованы все причины и условия, которые привели к трагедии.
 
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Карабахе сообщили о пяти новых ракетных ударах по Степанакерту
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
Лента новостейМолния