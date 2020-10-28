https://ria.ru/20201028/zaderzhanie-1581946087.html

В Саратове задержали женщину, выбросившую из окна двух дочерей

Следователи задержали жительницу Саратова, которая выбросила из окна квартиры на четвертом этаже двух дочерей, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:47

2020-10-28T15:47

2020-10-28T15:47

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Следователи задержали жительницу <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратова</a>, которая выбросила из окна квартиры на четвертом этаже двух дочерей, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."Следственными органами Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц)", - говорится в сообщении.Днем 17 октября 39-летняя жительница Саратова <a href="https://ria.ru/20201017/saratov-1580269298.html" target="_blank">выбросила двух дочек</a> пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое были госпитализированы. СК возбудил в отношении матери уголовное дело.Отмечается, что будут досконально исследованы все причины и условия, которые привели к трагедии.

саратов

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома. 2020-10-28T15:47 true PT0M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия