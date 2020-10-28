https://ria.ru/20201028/vzyatki-1581966224.html

Сотрудники липецкого Росреестра давали взятки начальству за премии

Липецкие следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Росреестра, которые подозреваются в получении взяток от подчиненных за начисление им... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:29

2020-10-28T17:29

2020-10-28T17:29

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

липецкая область

происшествия

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<strong>БРЯНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Липецкие следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц <a href="http://ria.ru/organization_Rosreestr/" target="_blank" data-auto="true">Росреестра</a>, которые подозреваются в получении взяток от подчиненных за начисление им премий, говорится в сообщении СУСК по региону.Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 7 до 12 лет, уточняет следствие.По версии следствия, чиновники липецкого Росреестра весной этого года получили от сотрудников значительную сумму денег, которая предназначались для того, чтобы руководство в дальнейшем начисляло им премии за выполнение особо важных задач в более крупном размере.

https://ria.ru/20201028/vzyatka-1581869426.html

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липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), липецкая область, происшествия