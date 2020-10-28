Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201028/vzyatki-1581966224.html
Сотрудники липецкого Росреестра давали взятки начальству за премии
Липецкие следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Росреестра, которые подозреваются в получении взяток от подчиненных за начисление им... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:29
2020-10-28T17:29
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
липецкая область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_719176845c7ce05fa0136e74c9dc90cb.jpg
<strong>БРЯНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Липецкие следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц <a href="http://ria.ru/organization_Rosreestr/" target="_blank" data-auto="true">Росреестра</a>, которые подозреваются в получении взяток от подчиненных за начисление им премий, говорится в сообщении СУСК по региону.Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 7 до 12 лет, уточняет следствие.По версии следствия, чиновники липецкого Росреестра весной этого года получили от сотрудников значительную сумму денег, которая предназначались для того, чтобы руководство в дальнейшем начисляло им премии за выполнение особо важных задач в более крупном размере.
https://ria.ru/20201028/vzyatka-1581869426.html
2
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_057f7c2c76c7ac375fa1f493855b4ef3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), липецкая область, происшествия

Сотрудники липецкого Росреестра давали взятки начальству за премии

17:29 28.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 28 окт – РИА Новости. Липецкие следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Росреестра, которые подозреваются в получении взяток от подчиненных за начисление им премий, говорится в сообщении СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального управления Росреестра, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение входящих в служебные полномочия действий в пользу взяткодателя, а также за общее покровительство по службе, группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 7 до 12 лет, уточняет следствие.
По версии следствия, чиновники липецкого Росреестра весной этого года получили от сотрудников значительную сумму денег, которая предназначались для того, чтобы руководство в дальнейшем начисляло им премии за выполнение особо важных задач в более крупном размере.
Оглашение приговора бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 09:07
Экс-мэр Челябинска получил три года колонии за взятку
 
Обсудить2
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Липецкая областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Карабахе сообщили о пяти новых ракетных ударах по Степанакерту
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
Лента новостейМолния