https://ria.ru/20201028/verbovka-1581981454.html

В Адыгее пресекли вербовку заключенных в экстремистскую организацию

Сотрудники УФСБ по Адыгее пресекли вербовку заключенных исправительной колонии в запрещенную в России международную экстремистскую организацию, сообщает... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:49

2020-10-28T18:49

2020-10-28T18:49

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика адыгея

происшествия

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<strong>КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники УФСБ по Адыгее пресекли вербовку заключенных исправительной колонии в запрещенную в России международную экстремистскую организацию, сообщает пресс-служба ведомства."УФСБ России по <a href="http://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank" data-auto="true">Республике Адыгея</a> пресечена преступная деятельность гражданина РФ, отбывающего наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Адыгея (ИК-1), причастного к организации деятельности в пенитенциарном учреждении законспирированной ячейки международного экстремистского объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* ("АТВХ"), которое решением ВС РФ... признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории РФ. Сотрудниками УФСБ установлено, что указанное лицо участвовало в экстремистском объединении, вербовало в его ряды других осужденных", - отмечается в сообщении.В конце августа ведомство возбудило в отношении фигуранта уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, однако сообщило об этом только сейчас.Во вторник служба информировала о вынесении другому заключённому, отбывавшему в этой же колонии срок за вымогательство, аналогичного приговора по статье об организации в исправительном учреждении ячейки этого же экстремистского объединения. В среду управление проинформировало о приговоре осуждённому из ИК-2, который вербовал заключённых в украинскую экстремистскую организацию "Правый сектор"*.<em>*Экстремистские организации, запрещенные в России.</em>

https://ria.ru/20201023/terrorizm-1581153380.html

республика адыгея

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика адыгея, происшествия