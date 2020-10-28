https://ria.ru/20201028/udmurtiya-1581963180.html

Власти Удмуртии возместят 20% затрат предприятиям сельхозмашиностроения

Глава Удмуртии поддержал инициативу регионального минсельхоза об оказании финансовой помощи сельхозмашиностроителям, им возместят 20% затрат, понесенных на... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:10

2020-10-28T17:10

2020-10-28T17:10

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

экономика

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<strong>УФА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija/" target="_blank">Удмуртии</a> поддержал инициативу регионального минсельхоза об оказании финансовой помощи сельхозмашиностроителям, им возместят 20% затрат, понесенных на выпуск техники в 2019 году, сообщили в пресс-службе руководителя республики."Впервые Удмуртия окажет финансовую помощь своим сельхозмашиностроителям. Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> поддержал инициативу, выдвинутую минсельхозом республики. Субсидии из регионального бюджета будут доведены до получателей в виде возмещения 20% затрат, понесённых на выпуск сельхозтехники и оборудования в 2019 году", - сообщает пресс-служба главы региона, отметив, что заявочная кампания на поддержку стартовала 28 октября. Прием документов осуществляется в министерстве промышленности и торговли республики.Власти Удмуртии ожидают, что получателями субсидий станут несколько предприятий и организаций сельхозмашиностроения региона. Среди них такие ведущие производители высококачественной техники и оборудования для ведения сельхозпроизводства, как ОАО "Балезинское РТП" и ЗАО "Шарканское РТП" - на протяжении многих десятилетий они сохраняют свой статус важного двигательного центра сельского хозяйства республики. В спектре выпускаемой на этих площадках продукции - ресурсосберегающие широкозахватные культиваторы и другие комбинированные агрегаты для обработки почвы, биогазовые установки для утилизации биологических отходов, станки для фиксации животных. Реализация техники и оборудования осуществляется не только на территории Удмуртии, но и во многих регионах страны."Поддержка со стороны республики позволит сельхозмашиностроителям и дальше повышать свою конкурентоспособность, модернизировать производственную базу и вести гибкую ценовую политику на рынке, став тем самым еще привлекательнее для покупателей из числа сельхозпредприятий", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что такое преимущество, в частности, уже имеет ОАО "Реммаш" - еще один ведущий производитель сельхозтехники и оборудования в республике. Благодаря своему участию в федеральной программе субсидирования ("Программа 1432"), с 2013 года являющейся одной из ключевых мер господдержки модернизации отечественного агропромышленного комплекса, завод имеет возможность предоставлять скидки на свою произведённую технику в размере 15%.

https://ria.ru/20201027/volontery-1581755866.html

https://ria.ru/20201020/selo-1580640984.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика