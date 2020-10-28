Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201028/udmurtiya-1581963180.html
Власти Удмуртии возместят 20% затрат предприятиям сельхозмашиностроения
Глава Удмуртии поддержал инициативу регионального минсельхоза об оказании финансовой помощи сельхозмашиностроителям, им возместят 20% затрат, понесенных на... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:10
2020-10-28T17:10
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:40:3258:1873_1400x0_80_0_0_89db985ff6ec2bef5ef2cf8c8e96f63c.jpg
<strong>УФА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija/" target="_blank">Удмуртии</a> поддержал инициативу регионального минсельхоза об оказании финансовой помощи сельхозмашиностроителям, им возместят 20% затрат, понесенных на выпуск техники в 2019 году, сообщили в пресс-службе руководителя республики."Впервые Удмуртия окажет финансовую помощь своим сельхозмашиностроителям. Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> поддержал инициативу, выдвинутую минсельхозом республики. Субсидии из регионального бюджета будут доведены до получателей в виде возмещения 20% затрат, понесённых на выпуск сельхозтехники и оборудования в 2019 году", - сообщает пресс-служба главы региона, отметив, что заявочная кампания на поддержку стартовала 28 октября. Прием документов осуществляется в министерстве промышленности и торговли республики.Власти Удмуртии ожидают, что получателями субсидий станут несколько предприятий и организаций сельхозмашиностроения региона. Среди них такие ведущие производители высококачественной техники и оборудования для ведения сельхозпроизводства, как ОАО "Балезинское РТП" и ЗАО "Шарканское РТП" - на протяжении многих десятилетий они сохраняют свой статус важного двигательного центра сельского хозяйства республики. В спектре выпускаемой на этих площадках продукции - ресурсосберегающие широкозахватные культиваторы и другие комбинированные агрегаты для обработки почвы, биогазовые установки для утилизации биологических отходов, станки для фиксации животных. Реализация техники и оборудования осуществляется не только на территории Удмуртии, но и во многих регионах страны."Поддержка со стороны республики позволит сельхозмашиностроителям и дальше повышать свою конкурентоспособность, модернизировать производственную базу и вести гибкую ценовую политику на рынке, став тем самым еще привлекательнее для покупателей из числа сельхозпредприятий", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что такое преимущество, в частности, уже имеет ОАО "Реммаш" - еще один ведущий производитель сельхозтехники и оборудования в республике. Благодаря своему участию в федеральной программе субсидирования ("Программа 1432"), с 2013 года являющейся одной из ключевых мер господдержки модернизации отечественного агропромышленного комплекса, завод имеет возможность предоставлять скидки на свою произведённую технику в размере 15%.
https://ria.ru/20201027/volontery-1581755866.html
https://ria.ru/20201020/selo-1580640984.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_155:0:2886:2048_1400x0_80_0_0_02476486514c7dbb49263cf03df4e2f6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика

Власти Удмуртии возместят 20% затрат предприятиям сельхозмашиностроения

17:10 28.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 28 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии поддержал инициативу регионального минсельхоза об оказании финансовой помощи сельхозмашиностроителям, им возместят 20% затрат, понесенных на выпуск техники в 2019 году, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
"Впервые Удмуртия окажет финансовую помощь своим сельхозмашиностроителям. Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал инициативу, выдвинутую минсельхозом республики. Субсидии из регионального бюджета будут доведены до получателей в виде возмещения 20% затрат, понесённых на выпуск сельхозтехники и оборудования в 2019 году", - сообщает пресс-служба главы региона, отметив, что заявочная кампания на поддержку стартовала 28 октября. Прием документов осуществляется в министерстве промышленности и торговли республики.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 14:12Удмуртская Республика
Волонтеры Удмуртии возобновили адресную помощь пожилым жителям региона
Власти Удмуртии ожидают, что получателями субсидий станут несколько предприятий и организаций сельхозмашиностроения региона. Среди них такие ведущие производители высококачественной техники и оборудования для ведения сельхозпроизводства, как ОАО "Балезинское РТП" и ЗАО "Шарканское РТП" - на протяжении многих десятилетий они сохраняют свой статус важного двигательного центра сельского хозяйства республики. В спектре выпускаемой на этих площадках продукции - ресурсосберегающие широкозахватные культиваторы и другие комбинированные агрегаты для обработки почвы, биогазовые установки для утилизации биологических отходов, станки для фиксации животных. Реализация техники и оборудования осуществляется не только на территории Удмуртии, но и во многих регионах страны.
"Поддержка со стороны республики позволит сельхозмашиностроителям и дальше повышать свою конкурентоспособность, модернизировать производственную базу и вести гибкую ценовую политику на рынке, став тем самым еще привлекательнее для покупателей из числа сельхозпредприятий", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что такое преимущество, в частности, уже имеет ОАО "Реммаш" - еще один ведущий производитель сельхозтехники и оборудования в республике. Благодаря своему участию в федеральной программе субсидирования ("Программа 1432"), с 2013 года являющейся одной из ключевых мер господдержки модернизации отечественного агропромышленного комплекса, завод имеет возможность предоставлять скидки на свою произведённую технику в размере 15%.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 13:51Удмуртская Республика
Следующий год в Удмуртии объявлен Годом села
 
Обсудить0
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
Лента новостейМолния