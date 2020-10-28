https://ria.ru/20201028/trudoustroystvo-1581937664.html

Тюменская служба занятости будет сотрудничать с HeadHunter

Департамент труда и занятости населения Тюменской области заключил с компанией онлайн-рекрутмента HeadHunter соглашение о сотрудничестве в трудоустройстве... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:11

2020-10-28T15:11

2020-10-28T15:11

тюменская область

headhunter

тюменская область

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<strong>ТЮМЕНЬ, 28 окт — РИА Новости.</strong> Департамент труда и занятости населения <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> заключил с компанией онлайн-рекрутмента <a href="http://ria.ru/organization_HeadHunter/" target="_blank" data-auto="true">HeadHunter</a> соглашение о сотрудничестве в трудоустройстве ищущих работу жителей региона, сообщает ведомство.Как отмечалось на презентации совместного проекта в среду на XIII Тюменском цифровом форуме "Инфотех-2020", в настоящее время завершены работы по интеграции вакансий HH.RU в интерактивный портал региональной службы занятости. В планах - совместный анализ данных и прогнозирование рынка труда, запуск совместных цифровых инструментов, карьерные и образовательные мероприятия."Служба занятости населения Тюменской области стремится стать удобным инструментом для карьерной самореализации граждан, местом, где работодатель и работник находят друг друга и получают эффективные, понятные и удобные услуги. Мы открыты и готовы улучшать свои процессы, становиться удобнее, и сотрудничество с таким гигантом, как HeadHunter, для нас большой опыт", — приводятся в сообщении слова директора департамента Надежды Мазуркевич.Как отметили в департаменте, с начала введения ограничительных мер в связи с пандемией количество обращений граждан в службу занятости выросло почти в 10 раз и основной задачей было быстро и доступно оказать им поддержку в трудоустройстве.Специалисты службы оперативно освоили информационные системы, изменили нормативную базу и начали принимать заявления для постановки на учет дистанционно — через портал "Работа в России". Информацию о вакансиях граждане получают на электронную почту без посещения центра занятости. Перерегистрация граждан также проводится дистанционно.

https://ria.ru/20201027/natsproekty-1581729185.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

headhunter, тюменская область