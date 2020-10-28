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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201028/trudoustroystvo-1581937664.html
Тюменская служба занятости будет сотрудничать с HeadHunter
Департамент труда и занятости населения Тюменской области заключил с компанией онлайн-рекрутмента HeadHunter соглашение о сотрудничестве в трудоустройстве... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:11
2020-10-28T15:11
тюменская область
headhunter
тюменская область
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<strong>ТЮМЕНЬ, 28 окт — РИА Новости.</strong> Департамент труда и занятости населения <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> заключил с компанией онлайн-рекрутмента <a href="http://ria.ru/organization_HeadHunter/" target="_blank" data-auto="true">HeadHunter</a> соглашение о сотрудничестве в трудоустройстве ищущих работу жителей региона, сообщает ведомство.Как отмечалось на презентации совместного проекта в среду на XIII Тюменском цифровом форуме "Инфотех-2020", в настоящее время завершены работы по интеграции вакансий HH.RU в интерактивный портал региональной службы занятости. В планах - совместный анализ данных и прогнозирование рынка труда, запуск совместных цифровых инструментов, карьерные и образовательные мероприятия."Служба занятости населения Тюменской области стремится стать удобным инструментом для карьерной самореализации граждан, местом, где работодатель и работник находят друг друга и получают эффективные, понятные и удобные услуги. Мы открыты и готовы улучшать свои процессы, становиться удобнее, и сотрудничество с таким гигантом, как HeadHunter, для нас большой опыт", — приводятся в сообщении слова директора департамента Надежды Мазуркевич.Как отметили в департаменте, с начала введения ограничительных мер в связи с пандемией количество обращений граждан в службу занятости выросло почти в 10 раз и основной задачей было быстро и доступно оказать им поддержку в трудоустройстве.Специалисты службы оперативно освоили информационные системы, изменили нормативную базу и начали принимать заявления для постановки на учет дистанционно — через портал "Работа в России". Информацию о вакансиях граждане получают на электронную почту без посещения центра занятости. Перерегистрация граждан также проводится дистанционно.
https://ria.ru/20201027/natsproekty-1581729185.html
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Новости
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headhunter, тюменская область

Тюменская служба занятости будет сотрудничать с HeadHunter

15:11 28.10.2020
 
© Фото : Департамент труда и занятости населения Тюменской областиСовместный проект тюменской службы занятости и HeadHunter на форуме "ИНФОТЕХ-2020"
Совместный проект тюменской службы занятости и HeadHunter на форуме ИНФОТЕХ-2020 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 28 окт — РИА Новости. Департамент труда и занятости населения Тюменской области заключил с компанией онлайн-рекрутмента HeadHunter соглашение о сотрудничестве в трудоустройстве ищущих работу жителей региона, сообщает ведомство.
Как отмечалось на презентации совместного проекта в среду на XIII Тюменском цифровом форуме "Инфотех-2020", в настоящее время завершены работы по интеграции вакансий HH.RU в интерактивный портал региональной службы занятости. В планах - совместный анализ данных и прогнозирование рынка труда, запуск совместных цифровых инструментов, карьерные и образовательные мероприятия.
"Служба занятости населения Тюменской области стремится стать удобным инструментом для карьерной самореализации граждан, местом, где работодатель и работник находят друг друга и получают эффективные, понятные и удобные услуги. Мы открыты и готовы улучшать свои процессы, становиться удобнее, и сотрудничество с таким гигантом, как HeadHunter, для нас большой опыт", — приводятся в сообщении слова директора департамента Надежды Мазуркевич.
Как отметили в департаменте, с начала введения ограничительных мер в связи с пандемией количество обращений граждан в службу занятости выросло почти в 10 раз и основной задачей было быстро и доступно оказать им поддержку в трудоустройстве.
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Специалисты службы оперативно освоили информационные системы, изменили нормативную базу и начали принимать заявления для постановки на учет дистанционно — через портал "Работа в России". Информацию о вакансиях граждане получают на электронную почту без посещения центра занятости. Перерегистрация граждан также проводится дистанционно.
 
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Тюменская областьHeadHunterТюменская область
 
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