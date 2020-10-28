https://ria.ru/20201028/tekhnologii-1581931965.html
Путин призвал внедрять онлайн-технологии в финансовый сектор
Президент РФ Владимир Путин считает, что внедрение онлайн-технологий в финансовый сектор будет хорошим подспорьем граждан и для экономики в целом. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:35
2020-10-28T14:35
2020-10-28T14:35
осаго
антон силуанов
владимир путин
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> считает, что внедрение онлайн-технологий в финансовый сектор будет хорошим подспорьем граждан и для экономики в целом.На совещании у президента министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> доложил о цифровизации в банковской сфере и финансовых организациях. Одной из задач он назвал ускорение развития цифровых платформ, которые будут выдавать самые лучшие условия предоставления таких услуг, как например, открытие банковского вклада, получения полиса <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a> и другие."Думаю, что если это заработает, уверен, что так и произойдет, это будет хорошим подспорьем для экономики в целом, для людей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581925943.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осаго, антон силуанов, владимир путин, технологии, экономика