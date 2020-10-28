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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201028/stolknoveniya-1581915139.html
Во Франции прошли столкновения между армянской и турецкой диаспорами
Представители армянской диаспоры утром в среду блокировали движение на автомагистрали A7 на юго-востоке Франции в департаменте Изер, в ходе манифестации... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:26
2020-10-28T13:33
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
франция
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Представители армянской диаспоры утром в среду блокировали движение на автомагистрали A7 на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в департаменте Изер, в ходе манифестации произошли столкновения с представителями турецкой общины, сообщает газета <a href="https://www.ledauphine.com/" target="_blank">Dauphiné Libéré.</a>По данным издания, демонстрация началась примерно в 07.15 по местному времени (09.15 мск). В результате оказалось блокировано движение в обоих направлениях в районе коммуны Ревантен-Вогри. Сейчас, на этом КПП возникли длинные пробки: пятикилометровая в направлении Лион-Вьен и трехкилометровая – в направлении Марсель-Лион.Газета отмечает, что демонстрацию организовала армянская община: около 7 часов утра к этому месту приехало несколько десятков автомобилей. Собравшиеся размахивали флагами Армении. Представители диаспоры требуют признания <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> со стороны международного сообщества.На месте также оказались представители турецкой диаспоры, между двумя общинами произошли столкновения. В разгар столкновений принимали участие несколько десятков человек. По информации издания, всего получили ранения четыре человека. Участники конфликта применяли ножи, а одного человека ударили молотком. На место прибыли полицейские и пожарные, которые оказали необходимую помощь пострадавшим.Только одного из пострадавших доставили в больницу, трое других получили легкие ранения. В прокуратуре Вьена заявили газете, что "начато расследование в связи с актами насилия с использованием оружия". Радиостанция <a href="https://www.francebleu.fr/" target="_blank">France Bleu </a>отмечает, что столкновения были "ожесточенными".Движение на магистрали, пишет Dauphiné Libéré, постепенно восстанавливается.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/ssha-1581474050.html
Армянские провокаторы и террористы везде раздор сеют.
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Предлагаю, ввести французский иностранный легион в Карабах. Что бы французам веселее жилось. Как пойдут обратно во францию грузы 200, они немного успокоятся.
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нагорный карабах
франция
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, франция, сша, азербайджан, армения, в мире

Во Франции прошли столкновения между армянской и турецкой диаспорами

13:26 28.10.2020 (обновлено: 13:33 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на безлюдной улице в Париже
Автомобиль полиции на безлюдной улице в Париже - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Представители армянской диаспоры утром в среду блокировали движение на автомагистрали A7 на юго-востоке Франции в департаменте Изер, в ходе манифестации произошли столкновения с представителями турецкой общины, сообщает газета Dauphiné Libéré.
По данным издания, демонстрация началась примерно в 07.15 по местному времени (09.15 мск). В результате оказалось блокировано движение в обоих направлениях в районе коммуны Ревантен-Вогри. Сейчас, на этом КПП возникли длинные пробки: пятикилометровая в направлении Лион-Вьен и трехкилометровая – в направлении Марсель-Лион.
Газета отмечает, что демонстрацию организовала армянская община: около 7 часов утра к этому месту приехало несколько десятков автомобилей. Собравшиеся размахивали флагами Армении. Представители диаспоры требуют признания Нагорного Карабаха со стороны международного сообщества.
На месте также оказались представители турецкой диаспоры, между двумя общинами произошли столкновения. В разгар столкновений принимали участие несколько десятков человек. По информации издания, всего получили ранения четыре человека. Участники конфликта применяли ножи, а одного человека ударили молотком. На место прибыли полицейские и пожарные, которые оказали необходимую помощь пострадавшим.
Только одного из пострадавших доставили в больницу, трое других получили легкие ранения. В прокуратуре Вьена заявили газете, что "начато расследование в связи с актами насилия с использованием оружия". Радиостанция France Bleu отмечает, что столкновения были "ожесточенными".
Движение на магистрали, пишет Dauphiné Libéré, постепенно восстанавливается.
Местный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 18:55
Всеми усилиями. На что США подталкивают Баку и Ереван в Карабахе?
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахФранцияСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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