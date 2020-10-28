https://ria.ru/20201028/stolknoveniya-1581915139.html

Во Франции прошли столкновения между армянской и турецкой диаспорами

Представители армянской диаспоры утром в среду блокировали движение на автомагистрали A7 на юго-востоке Франции в департаменте Изер, в ходе манифестации... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:26

2020-10-28T13:26

2020-10-28T13:33

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

франция

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Представители армянской диаспоры утром в среду блокировали движение на автомагистрали A7 на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в департаменте Изер, в ходе манифестации произошли столкновения с представителями турецкой общины, сообщает газета <a href="https://www.ledauphine.com/" target="_blank">Dauphiné Libéré.</a>По данным издания, демонстрация началась примерно в 07.15 по местному времени (09.15 мск). В результате оказалось блокировано движение в обоих направлениях в районе коммуны Ревантен-Вогри. Сейчас, на этом КПП возникли длинные пробки: пятикилометровая в направлении Лион-Вьен и трехкилометровая – в направлении Марсель-Лион.Газета отмечает, что демонстрацию организовала армянская община: около 7 часов утра к этому месту приехало несколько десятков автомобилей. Собравшиеся размахивали флагами Армении. Представители диаспоры требуют признания <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> со стороны международного сообщества.На месте также оказались представители турецкой диаспоры, между двумя общинами произошли столкновения. В разгар столкновений принимали участие несколько десятков человек. По информации издания, всего получили ранения четыре человека. Участники конфликта применяли ножи, а одного человека ударили молотком. На место прибыли полицейские и пожарные, которые оказали необходимую помощь пострадавшим.Только одного из пострадавших доставили в больницу, трое других получили легкие ранения. В прокуратуре Вьена заявили газете, что "начато расследование в связи с актами насилия с использованием оружия". Радиостанция <a href="https://www.francebleu.fr/" target="_blank">France Bleu </a>отмечает, что столкновения были "ожесточенными".Движение на магистрали, пишет Dauphiné Libéré, постепенно восстанавливается.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/ssha-1581474050.html

Батыр Туран Армянские провокаторы и террористы везде раздор сеют. 47

Ёжик В Тумане Предлагаю, ввести французский иностранный легион в Карабах. Что бы французам веселее жилось. Как пойдут обратно во францию грузы 200, они немного успокоятся. 17

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нагорный карабах

франция

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, франция, сша, азербайджан, армения, в мире