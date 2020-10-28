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https://ria.ru/20201028/sobyanin-1581946857.html
Собянин продлил режим удаленной работы в Москве до 29 ноября
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничений, введенных в столице из-за ситуации с коронавирусом. В частности, режим удаленной работы продлили еще... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:04
2020-10-28T16:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> объявил о продлении ограничений, введенных в столице из-за ситуации с коронавирусом. В частности, режим удаленной работы продлили еще на месяц.Мэр отметил, что в ситуации с заболеваемостью видны первые признаки улучшения, но сохраняется и риск роста числа инфицированных. Вводить новые ограничения необходимости нет, но смягчать действующие было бы преждевременно, считает он.По словам Собянина, на удаленку перешли более 1,22 миллиона человек — практически все, кто мог это сделать. В результате это позволило снизить число пассажиров городского транспорта примерно на 40 процентов и создать "более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения"."В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников продлевается до 29 ноября", — написал мэр в <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-28-10-2020" target="_blank">личном блоге</a>.До конца ноября сохраняется и домашний режим для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Продолжит действовать система чек-ин, к которой уже присоединились более полутора тысяч развлекательных заведения. Школьники с шестого по одиннадцатый класс продолжат учиться дистанционно с 2 по 8 ноября. "Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации", — добавил Собянин.Кроме того, учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации будут закрыты еще месяц — до 29 ноября.За минувшие сутки в Москве выявили 3670 новых случаев COVID-19, а общее число инфицированных достигло почти 410 тысяч. Умерли за все время с начала эпидемии 6578 человек, выздоровели — более трехсот тысяч.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581894274.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин продлил режим удаленной работы в Москве до 29 ноября

16:04 28.10.2020 (обновлено: 16:31 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди в защитной маске на улице в Москве
Люди в защитной маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничений, введенных в столице из-за ситуации с коронавирусом. В частности, режим удаленной работы продлили еще на месяц.
Мэр отметил, что в ситуации с заболеваемостью видны первые признаки улучшения, но сохраняется и риск роста числа инфицированных. Вводить новые ограничения необходимости нет, но смягчать действующие было бы преждевременно, считает он.
По словам Собянина, на удаленку перешли более 1,22 миллиона человек — практически все, кто мог это сделать. В результате это позволило снизить число пассажиров городского транспорта примерно на 40 процентов и создать "более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения".
"В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников продлевается до 29 ноября", — написал мэр в личном блоге.
Главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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До конца ноября сохраняется и домашний режим для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Продолжит действовать система чек-ин, к которой уже присоединились более полутора тысяч развлекательных заведения.
Школьники с шестого по одиннадцатый класс продолжат учиться дистанционно с 2 по 8 ноября.
"Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации", — добавил Собянин.
Кроме того, учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации будут закрыты еще месяц — до 29 ноября.

"Никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима", — подчеркнул мэр.

За минувшие сутки в Москве выявили 3670 новых случаев COVID-19, а общее число инфицированных достигло почти 410 тысяч. Умерли за все время с начала эпидемии 6578 человек, выздоровели — более трехсот тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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