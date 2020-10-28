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Шоубиз
https://ria.ru/20201028/samolet-1581936715.html
Сын Сафронова рассказал о еще одном казусе в самолете
Сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин в беседе с "Пятым каналом" рассказал об инциденте, который произошел с ним во время полета в Танзанию. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:56
2020-10-28T14:56
шоубиз
лука затравкин
лука сафронов
никас сафронов
танзания
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Сын художника <a href="http://ria.ru/person_Nikas_Safronov/" target="_blank" data-auto="true">Никаса Сафронова</a> <a href="http://ria.ru/person_luka-safronov/" target="_blank">Лука Сафронов-Затравкин</a> в беседе с "<a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a>" рассказал об инциденте, который произошел с ним во время полета в <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанию</a>.По словам музыканта, он не знал, что местные самолеты не очень большие: в них вмещаются не более 11 человек. Ему выделили место справа от пилота. Как отметил <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Затравкин</a>, во время взлета чувствовалось, что самолет тяжело отрывался от земли.При заходе на посадку в Танзании пилот заметил, что борт начал "заваливаться" в правую сторону во время совершения маневра. В итоге он принял решение посадить Затравкина на центральную консоль."В прыжке хищника я перебросил ногу через эту панель и зафиксировался четко посередине самолета. Практически не дыша, в крайнем напряжении пилот все-таки вырулил", — пояснил музыкант, отметив, что в других самолетах с ним ничего подобного не случалось.В прошлом году в Сети появился ролик, на котором видно, как Сафронов-Затравкин застрял в туалете на борту самолета. Инцидент произошел с ним, когда он возвращался рейсом "Победы" из <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, где давал в День матери благотворительный концерт в детском доме.
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лука затравкин, лука сафронов, никас сафронов, танзания, казань

Сын Сафронова рассказал о еще одном казусе в самолете

14:56 28.10.2020
 
© Лука Сафронов - Затравкин/Instagram Скриншот видео из Instagram Луки Затравкина
Скриншот видео из Instagram Луки Затравкина - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Лука Сафронов - Затравкин/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин в беседе с "Пятым каналом" рассказал об инциденте, который произошел с ним во время полета в Танзанию.
По словам музыканта, он не знал, что местные самолеты не очень большие: в них вмещаются не более 11 человек. Ему выделили место справа от пилота. Как отметил Затравкин, во время взлета чувствовалось, что самолет тяжело отрывался от земли.
"Все подумали, что дело в старой технике, и меня никто особо не приметил. Так как слоны были впереди, слона в самолете никто не приметил!" — поделился музыкант.
При заходе на посадку в Танзании пилот заметил, что борт начал "заваливаться" в правую сторону во время совершения маневра. В итоге он принял решение посадить Затравкина на центральную консоль.
"В прыжке хищника я перебросил ногу через эту панель и зафиксировался четко посередине самолета. Практически не дыша, в крайнем напряжении пилот все-таки вырулил", — пояснил музыкант, отметив, что в других самолетах с ним ничего подобного не случалось.
В прошлом году в Сети появился ролик, на котором видно, как Сафронов-Затравкин застрял в туалете на борту самолета. Инцидент произошел с ним, когда он возвращался рейсом "Победы" из Казани, где давал в День матери благотворительный концерт в детском доме.
Лука Сафронов-Затравкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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ШоубизЛука ЗатравкинЛука СафроновНикас СафроновТанзанияКазань
 
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