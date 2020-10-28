https://ria.ru/20201028/samolet-1581936715.html

Сын Сафронова рассказал о еще одном казусе в самолете

Сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин в беседе с "Пятым каналом" рассказал об инциденте, который произошел с ним во время полета в Танзанию. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:56

2020-10-28T14:56

2020-10-28T14:56

шоубиз

лука затравкин

лука сафронов

никас сафронов

танзания

казань

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Сын художника <a href="http://ria.ru/person_Nikas_Safronov/" target="_blank" data-auto="true">Никаса Сафронова</a> <a href="http://ria.ru/person_luka-safronov/" target="_blank">Лука Сафронов-Затравкин</a> в беседе с "<a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a>" рассказал об инциденте, который произошел с ним во время полета в <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанию</a>.По словам музыканта, он не знал, что местные самолеты не очень большие: в них вмещаются не более 11 человек. Ему выделили место справа от пилота. Как отметил <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Затравкин</a>, во время взлета чувствовалось, что самолет тяжело отрывался от земли.При заходе на посадку в Танзании пилот заметил, что борт начал "заваливаться" в правую сторону во время совершения маневра. В итоге он принял решение посадить Затравкина на центральную консоль."В прыжке хищника я перебросил ногу через эту панель и зафиксировался четко посередине самолета. Практически не дыша, в крайнем напряжении пилот все-таки вырулил", — пояснил музыкант, отметив, что в других самолетах с ним ничего подобного не случалось.В прошлом году в Сети появился ролик, на котором видно, как Сафронов-Затравкин застрял в туалете на борту самолета. Инцидент произошел с ним, когда он возвращался рейсом "Победы" из <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, где давал в День матери благотворительный концерт в детском доме.

https://ria.ru/20200916/plen-1577347854.html

танзания

казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лука затравкин, лука сафронов, никас сафронов, танзания, казань