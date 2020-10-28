https://ria.ru/20201028/samarskiy-universitet-1581875872.html

Самарские ученые используют беспилотники для поиска древних захоронений

Ученые Самарского национального исследовательского университета начали эксперименты по использованию беспилотников для поиска древних захоронений в рамках... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:58

2020-10-28T09:58

2020-10-28T10:10

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<strong>САМАРА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Ученые Самарского национального исследовательского университета начали эксперименты по использованию беспилотников для поиска древних захоронений в рамках международного проекта, сообщает в среду пресс-служба вуза.По данным пресс-службы, эксперименты проводятся в ходе археологических раскопок на территории курганно-грунтового могильника в окрестностях села Малая Рязань в Ставропольском районе Самарской области. В ходе экспериментов ученые обследуют предполагаемый район раскопок с помощью трех приборов, установленных на беспилотниках: лидара, тепловизора и гиперспектрометра.С помощью лидара самарские археологи надеются выявить аномалии в рельефе, которые будут указывать на возможное местонахождение захоронений. Ученые также планируют проверить гипотезу, можно ли с помощью тепловизора увидеть с высоты полета находящиеся под землей могильные камни. С помощью гиперспектрометра археологи смогут увидеть спектральные аномалии обследуемой территории, получить данные о химическом составе почвы. Кроме того, гиперспектрометр может снимать в том числе и в инфракрасном диапазоне, действуя как тепловизор.Международный мультидисциплинарный научно-исследовательский проект "Ранние мадьяры на Волге" стартовал летом 2019 года и реализуется в рамках соглашения между Католическим университетом Петера Пазманя и Самарским университетом. Проект посвящен вопросам поиска местонахождения прародины венгров и истории древних мадьяр.

https://ria.ru/20191101/1560495242.html

https://ria.ru/20200507/1571024843.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента