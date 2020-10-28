Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201028/samarskiy-universitet-1581875872.html
Самарские ученые используют беспилотники для поиска древних захоронений
Ученые Самарского национального исследовательского университета начали эксперименты по использованию беспилотников для поиска древних захоронений в рамках... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:58
2020-10-28T10:10
риа наука
самарский университет
университетская наука
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571794058_0:71:1500:915_1400x0_80_0_0_ddad1eba66db6cd0375dc7faf4f5048e.jpg
<strong>САМАРА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Ученые Самарского национального исследовательского университета начали эксперименты по использованию беспилотников для поиска древних захоронений в рамках международного проекта, сообщает в среду пресс-служба вуза.По данным пресс-службы, эксперименты проводятся в ходе археологических раскопок на территории курганно-грунтового могильника в окрестностях села Малая Рязань в Ставропольском районе Самарской области. В ходе экспериментов ученые обследуют предполагаемый район раскопок с помощью трех приборов, установленных на беспилотниках: лидара, тепловизора и гиперспектрометра.С помощью лидара самарские археологи надеются выявить аномалии в рельефе, которые будут указывать на возможное местонахождение захоронений. Ученые также планируют проверить гипотезу, можно ли с помощью тепловизора увидеть с высоты полета находящиеся под землей могильные камни. С помощью гиперспектрометра археологи смогут увидеть спектральные аномалии обследуемой территории, получить данные о химическом составе почвы. Кроме того, гиперспектрометр может снимать в том числе и в инфракрасном диапазоне, действуя как тепловизор.Международный мультидисциплинарный научно-исследовательский проект "Ранние мадьяры на Волге" стартовал летом 2019 года и реализуется в рамках соглашения между Католическим университетом Петера Пазманя и Самарским университетом. Проект посвящен вопросам поиска местонахождения прародины венгров и истории древних мадьяр.
https://ria.ru/20191101/1560495242.html
https://ria.ru/20200507/1571024843.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571794058_94:0:1407:985_1400x0_80_0_0_74927b3a60ce29e676064b9bf44393f2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента

Самарские ученые используют беспилотники для поиска древних захоронений

09:58 28.10.2020 (обновлено: 10:10 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 окт — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета начали эксперименты по использованию беспилотников для поиска древних захоронений в рамках международного проекта, сообщает в среду пресс-служба вуза.

"Ученые Самарского университета приступили к серии экспериментов по использованию беспилотных летательных аппаратов для поиска древних захоронений. Раскопки организованы в рамках совместного международного мультидисциплинарного проекта "Ранние мадьяры на Волге", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эксперименты проводятся в ходе археологических раскопок на территории курганно-грунтового могильника в окрестностях села Малая Рязань в Ставропольском районе Самарской области. В ходе экспериментов ученые обследуют предполагаемый район раскопок с помощью трех приборов, установленных на беспилотниках: лидара, тепловизора и гиперспектрометра.
Древний мадьярский перстень - РИА Новости, 1920, 01.11.2019
1 ноября 2019, 15:13РИА Наука
Российские ученые выдвинули теорию о самарском происхождении венгров
С помощью лидара самарские археологи надеются выявить аномалии в рельефе, которые будут указывать на возможное местонахождение захоронений. Ученые также планируют проверить гипотезу, можно ли с помощью тепловизора увидеть с высоты полета находящиеся под землей могильные камни. С помощью гиперспектрометра археологи смогут увидеть спектральные аномалии обследуемой территории, получить данные о химическом составе почвы. Кроме того, гиперспектрометр может снимать в том числе и в инфракрасном диапазоне, действуя как тепловизор.
Международный мультидисциплинарный научно-исследовательский проект "Ранние мадьяры на Волге" стартовал летом 2019 года и реализуется в рамках соглашения между Католическим университетом Петера Пазманя и Самарским университетом. Проект посвящен вопросам поиска местонахождения прародины венгров и истории древних мадьяр.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
7 мая, 09:00РИА Наука
Мир после вируса — мир дронов? Эксперт раскрыл черты новой реальности
 
Обсудить0
РИА НаукаСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
Лента новостейМолния