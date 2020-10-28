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В Ростовской области загорелся цех по переработке пера
Пожар произошел в цехе по переработке пера в городе Шахты Ростовской области, информации о погибших и пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T08:17
2020-10-28T13:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
шахты
происшествия
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<strong>МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Пожар произошел в цехе по переработке пера в городе <a href="http://ria.ru/location_SHakhty/" target="_blank" data-auto="true">Шахты</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, информации о погибших и пострадавших нет, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Отмечается, что данные о погибших и пострадавших не поступали.Позже в МЧС уточнили, что площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров.В 9.02 мск появилось сообщение о локализации пожара.В 10.05 мск в пресс-службе МЧС сообщили о ликвидации открытого горения."В 12.53 пожар полностью ликвидирован", - сообщили в ГУМЧС России по Ростовской областиВ тушении огня были задействованы 73 человека и 24 единицы техники.
ростовская область
шахты
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Земля в перьях и языки пламени. Кадры ликвидации пожара в цехе по переработке пера
Спасатели ликвидирую последствия пожара в цеху по переработке перьев в городе Шахты Ростовской области. ЧП произошло в ночь на 28 октября. Погибших и пострадавших нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, шахты, происшествия

В Ростовской области загорелся цех по переработке пера

08:17 28.10.2020 (обновлено: 13:12 28.10.2020)
 
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Пожар произошел в цехе по переработке пера в городе Шахты Ростовской области, информации о погибших и пострадавших нет, сообщает МЧС России.
"В 06.50 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Ростовская область, город Шахты, улица Дачная, 284. Горит цех по переработке пера. В 07.42 объявлен ранг пожара №3. Предварительная площадь - 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
© Фото : МЧС РоссииПожар в Шахтах Ростовской области
Пожар в Шахтах Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : МЧС России
Пожар в Шахтах Ростовской области
Отмечается, что данные о погибших и пострадавших не поступали.
Позже в МЧС уточнили, что площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров.
В 9.02 мск появилось сообщение о локализации пожара.
В 10.05 мск в пресс-службе МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.
"В 12.53 пожар полностью ликвидирован", - сообщили в ГУМЧС России по Ростовской области
В тушении огня были задействованы 73 человека и 24 единицы техники.
© Фото : МЧС РоссииПожар в Шахтах Ростовской области
Пожар в Шахтах Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : МЧС России
Пожар в Шахтах Ростовской области
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьШахтыПроисшествия
 
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