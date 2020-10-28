https://ria.ru/20201028/pozhar-1581866096.html

В Ростовской области загорелся цех по переработке пера

Пожар произошел в цехе по переработке пера в городе Шахты Ростовской области, информации о погибших и пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:17

2020-10-28T08:17

2020-10-28T13:12

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

шахты

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581879496_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ca296f5011d40efadddc16cacf19e1a5.jpg

<strong>МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Пожар произошел в цехе по переработке пера в городе <a href="http://ria.ru/location_SHakhty/" target="_blank" data-auto="true">Шахты</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, информации о погибших и пострадавших нет, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Отмечается, что данные о погибших и пострадавших не поступали.Позже в МЧС уточнили, что площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров.В 9.02 мск появилось сообщение о локализации пожара.В 10.05 мск в пресс-службе МЧС сообщили о ликвидации открытого горения."В 12.53 пожар полностью ликвидирован", - сообщили в ГУМЧС России по Ростовской областиВ тушении огня были задействованы 73 человека и 24 единицы техники.

ростовская область

шахты

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Земля в перьях и языки пламени. Кадры ликвидации пожара в цехе по переработке пера Спасатели ликвидирую последствия пожара в цеху по переработке перьев в городе Шахты Ростовской области. ЧП произошло в ночь на 28 октября. Погибших и пострадавших нет. 2020-10-28T08:17 true PT0M43S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, шахты, происшествия