https://ria.ru/20201028/pozhar-1581860235.html

В МЧС рассказали, как действовать, если за дверью квартиры пожар

Если при выходе из квартиры вы замечаете признаки пожара, то следует вернуться и пройти в дальнюю комнату, закрывая за собой все двери, это позволит снизить... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T04:05

2020-10-28T04:05

2020-10-28T04:05

россия

алексей гладилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Если при выходе из квартиры вы замечаете признаки пожара, то следует вернуться и пройти в дальнюю комнату, закрывая за собой все двери, это позволит снизить уровень дыма в помещении, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Антон Гладилин.Он отметил, что о происходящем в тамбуре или на этаже нужно обязательно сообщить в пожарную охрану, указав, на каком этаже и в каком помещении вы находитесь. Вызывать пожарных нужно по телефонам 101 или 01, также можно использовать единый телефон службы спасения 112.Если же вы поняли, что в доме пожар, войдя с улицы, нужно не только сообщить об этом спасателям, но и произвести эвакуацию, преимущественно используя для этого незадымляемую лестничную клетку. Такая лестница имеется в многоэтажных домах, и при работе системы дымоудаления там будет безопасно."Запрещается для эвакуации использовать лифт, так как часть дыма может распространяться через шахту лифта, и при внезапной остановке лифта человек с большой долей вероятности получит отравление продуктами горения", - предупредил <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Gladilin/" target="_blank" data-auto="true">Гладилин</a>.

https://ria.ru/20201023/spasenie-1581116217.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей гладилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество