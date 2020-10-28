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В МЧС рассказали, как действовать, если за дверью квартиры пожар
Если при выходе из квартиры вы замечаете признаки пожара, то следует вернуться и пройти в дальнюю комнату, закрывая за собой все двери, это позволит снизить... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T04:05
2020-10-28T04:05
россия
алексей гладилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Если при выходе из квартиры вы замечаете признаки пожара, то следует вернуться и пройти в дальнюю комнату, закрывая за собой все двери, это позволит снизить уровень дыма в помещении, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Антон Гладилин.Он отметил, что о происходящем в тамбуре или на этаже нужно обязательно сообщить в пожарную охрану, указав, на каком этаже и в каком помещении вы находитесь. Вызывать пожарных нужно по телефонам 101 или 01, также можно использовать единый телефон службы спасения 112.Если же вы поняли, что в доме пожар, войдя с улицы, нужно не только сообщить об этом спасателям, но и произвести эвакуацию, преимущественно используя для этого незадымляемую лестничную клетку. Такая лестница имеется в многоэтажных домах, и при работе системы дымоудаления там будет безопасно."Запрещается для эвакуации использовать лифт, так как часть дыма может распространяться через шахту лифта, и при внезапной остановке лифта человек с большой долей вероятности получит отравление продуктами горения", - предупредил <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Gladilin/" target="_blank" data-auto="true">Гладилин</a>.
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россия
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россия, алексей гладилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

В МЧС рассказали, как действовать, если за дверью квартиры пожар

04:05 28.10.2020
 
© Fotolia / Deyan GeorgievКлюч в замочной скважине
Ключ в замочной скважине - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Fotolia / Deyan Georgiev
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Если при выходе из квартиры вы замечаете признаки пожара, то следует вернуться и пройти в дальнюю комнату, закрывая за собой все двери, это позволит снизить уровень дыма в помещении, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями столичного главка МЧС Антон Гладилин.
"Если за дверью вашей квартиры присутствует дым, то из квартиры выходить не нужно, так как вы можете получить отравление продуктами горения, дезориентироваться в пространстве и не найти выхода. В этом случае лучше уйти в дальнюю от входной двери комнату, прикрывая за собой все двери, чтобы снизить уровень распространения дыма в то помещение, в котором вы будете находиться", - сказал Гладилин.
Он отметил, что о происходящем в тамбуре или на этаже нужно обязательно сообщить в пожарную охрану, указав, на каком этаже и в каком помещении вы находитесь. Вызывать пожарных нужно по телефонам 101 или 01, также можно использовать единый телефон службы спасения 112.
"Обязательно сообщить точный адрес места пожара, где происходит пожар, и есть ли угроза людям, находящимся в здании", - добавил Гладилин.
Если же вы поняли, что в доме пожар, войдя с улицы, нужно не только сообщить об этом спасателям, но и произвести эвакуацию, преимущественно используя для этого незадымляемую лестничную клетку. Такая лестница имеется в многоэтажных домах, и при работе системы дымоудаления там будет безопасно.
"Запрещается для эвакуации использовать лифт, так как часть дыма может распространяться через шахту лифта, и при внезапной остановке лифта человек с большой долей вероятности получит отравление продуктами горения", - предупредил Гладилин.
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РоссияАлексей ГладилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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