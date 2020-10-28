https://ria.ru/20201028/podzhog-1581984899.html

КГБ Белоруссии назвал поджог здания ГАИ в Мозыре актом терроризма

Поджог здания ГАИ в Мозыре (Гомельская область Белоруссии) квалифицирован как акт терроризма, заявил журналистам начальник отдела следственного управления КГБ... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T19:20

2020-10-28T19:20

2020-10-28T19:25

протесты в белоруссии

кгб белоруссии

александр лукашенко

гомельская область

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Поджог здания ГАИ в Мозыре (Гомельская область <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>) квалифицирован как акт терроризма, заявил журналистам начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек.Бычек отметил, что "материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области". "КГБ совместно с другими правоохранительными органами осуществляет поиск причастных", - сказал он.Ранее пресс-служба СК Белоруссии сообщила, что утром в среду в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Произошло возгорание, которое удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты. Пострадавших нет. Изначально СК возбудил уголовное дело по статье "особо злостное хулиганство".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы страны заявляют о радикализации протестов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581742394.html

https://ria.ru/20201028/yadro-1581854291.html

Василий Кнутт Акт терроризма это когда хватают людей на улицах, врываются в жилые помещения, квартиры и избивают людей. 34

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гомельская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, гомельская область, белоруссия, в мире