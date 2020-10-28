КГБ Белоруссии назвал поджог здания ГАИ в Мозыре актом терроризма
19:20 28.10.2020 (обновлено: 19:25 28.10.2020)
© Фото : СК Республики БеларусьСгоревшее здание ГАИ в Мозыре, Белоруссия
© Фото : СК Республики Беларусь
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Поджог здания ГАИ в Мозыре (Гомельская область Белоруссии) квалифицирован как акт терроризма, заявил журналистам начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек.
"Ночью 28 октября в Мозыре совершен поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД. Данные действия квалифицированы по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса - акт терроризма", - приводит его слова Sputnik Беларусь.
Бычек отметил, что "материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области". "КГБ совместно с другими правоохранительными органами осуществляет поиск причастных", - сказал он.
Ранее пресс-служба СК Белоруссии сообщила, что утром в среду в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Произошло возгорание, которое удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты. Пострадавших нет. Изначально СК возбудил уголовное дело по статье "особо злостное хулиганство".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы страны заявляют о радикализации протестов.
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