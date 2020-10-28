https://ria.ru/20201028/pisatel-1581858906.html

Умер писатель Михаил Яснов

Писатель и переводчик Михаил Яснов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет, сообщила его жена Ася Петрова. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T02:26

2020-10-28T02:26

2020-10-28T10:38

культура

россия

москва

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Писатель и переводчик Михаил Яснов скончался в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> в возрасте 74 лет, сообщила его жена Ася Петрова.Михаил Яснов родился в <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинграде</a> в 1946 году. Окончил филологический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова. Наиболее известен сборником стихов для детей "Лекарство от зевоты", одно из стихотворений "Чучело-мяучело" стало самым популярным произведением поэта.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, санкт-петербург, общество