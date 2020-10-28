https://ria.ru/20201028/pisatel-1581858906.html
Умер писатель Михаил Яснов
Писатель и переводчик Михаил Яснов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет, сообщила его жена Ася Петрова. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T02:26
2020-10-28T02:26
2020-10-28T10:38
культура
россия
москва
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581859021_0:64:2322:1370_1400x0_80_0_0_4ddcbbbfffb98cbcb662b7139ab7680c.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Писатель и переводчик Михаил Яснов скончался в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> в возрасте 74 лет, сообщила его жена Ася Петрова.Михаил Яснов родился в <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинграде</a> в 1946 году. Окончил филологический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова. Наиболее известен сборником стихов для детей "Лекарство от зевоты", одно из стихотворений "Чучело-мяучело" стало самым популярным произведением поэта.
1
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581859021_158:0:2285:1595_1400x0_80_0_0_08f0e094576fb982c91fdf3a236894a5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, общество