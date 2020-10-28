https://ria.ru/20201028/pensiya-1581888384.html

Правительство обсуждает индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство в настоящее время прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам. Как только вариант будет предложен, законодатели будут его... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:16

2020-10-28T11:16

2020-10-28T18:18

россия

елена бибикова

госдума рф

единая россия

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Правительство в настоящее время прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам. Как только вариант будет предложен, законодатели будут его обсуждать, заявила замглавы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_elena-bibikova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Бибикова</a>."Сейчас правительство прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающих пенсионеров", — сказала сенатор в среду в ходе вебинара "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>".Она подчеркнула, что, как только вариант будет предложен, он будет обсуждаться законодателями.Парламентарий также напомнила, что сейчас в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> находятся три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, однако все документы получили отрицательное заключение правительства. Один из законопроектов предусматривает восстановление индексации с 2016 года, второй — с 1 января текущего года и третий — с 1 января 2021 года. По ее словам, сумма, необходимая для возобновления индексации, в соответствии с этими законопроектами, составляет от 352 миллиардов до 1,5 триллиона рублей. В соответствии с законодательством, в 2021 году индексация пенсий неработающим пенсионерам составит 6,3%.

https://ria.ru/20201027/pensionery-1581739109.html

https://ria.ru/20201020/pensionery-1580586288.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена бибикова, госдума рф, единая россия, правительство рф, общество