Правительство обсуждает индексацию пенсий работающим пенсионерам
11:16 28.10.2020 (обновлено: 18:18 28.10.2020)
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаВид на здание Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной Москвы-реки.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Правительство в настоящее время прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам. Как только вариант будет предложен, законодатели будут его обсуждать, заявила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
"Сейчас правительство прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающих пенсионеров", — сказала сенатор в среду в ходе вебинара "Единой России".
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Она подчеркнула, что, как только вариант будет предложен, он будет обсуждаться законодателями.
Парламентарий также напомнила, что сейчас в Госдуме находятся три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, однако все документы получили отрицательное заключение правительства. Один из законопроектов предусматривает восстановление индексации с 2016 года, второй — с 1 января текущего года и третий — с 1 января 2021 года. По ее словам, сумма, необходимая для возобновления индексации, в соответствии с этими законопроектами, составляет от 352 миллиардов до 1,5 триллиона рублей.
В соответствии с законодательством, в 2021 году индексация пенсий неработающим пенсионерам составит 6,3%.
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