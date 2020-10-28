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В московском особняке XIX века обнаружили мозаичный пол
Мозаичный пол из мраморной крошки обнаружили при реставрации в доме бывшей городской усадьбы XIX века богатого крестьянина Филиппа Пантелеева, двухэтажный... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:05
2020-10-28T10:37
новости культуры
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мозаичный пол из мраморной крошки обнаружили при реставрации в доме бывшей городской усадьбы XIX века богатого крестьянина Филиппа Пантелеева, двухэтажный особняк находится на улице Земляной Вал в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщается на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">сайте </a>мэра столицы.Отмечается, что реставрация дома стартовала в начале этого года. Специалисты уже привели в порядок кровлю и цоколь дома, демонтировали поздние перегородки, раскрыли заложенные оконные проемы, а также воссоздали исторические окна.По его словам, проект реставрации особняка скорректируют так, чтобы вернуть мозаике исторический облик."Во время реставрации поверхность пола очистят от загрязнений, восстановят утраты. Затем покрытие приведут в порядок при помощи мозаично-шлифовальных машин и промоют специальными составами и водой", - отмечается в сообщении.
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новости культуры, москва, общество

В московском особняке XIX века обнаружили мозаичный пол

09:05 28.10.2020 (обновлено: 10:37 28.10.2020)
 
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыМозаичный пол в главном доме бывшей городской усадьбы Филиппа Пантелеева XIX века
Мозаичный пол в главном доме бывшей городской усадьбы Филиппа Пантелеева XIX века - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мозаичный пол из мраморной крошки обнаружили при реставрации в доме бывшей городской усадьбы XIX века богатого крестьянина Филиппа Пантелеева, двухэтажный особняк находится на улице Земляной Вал в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
Отмечается, что реставрация дома стартовала в начале этого года. Специалисты уже привели в порядок кровлю и цоколь дома, демонтировали поздние перегородки, раскрыли заложенные оконные проемы, а также воссоздали исторические окна.
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"Изящный мозаичный пол, фрагменты которого нашли в холле первого этажа во время демонтажа современной плитки, датируется XIX веком. Мозаика выложена из кусочков мрамора трех цветов. На белом фоне можно увидеть витиеватый узор из черных и красных линий. Мозаика неплохо сохранилась до наших дней. Ее уже изучают специалисты", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
По его словам, проект реставрации особняка скорректируют так, чтобы вернуть мозаике исторический облик.
"Во время реставрации поверхность пола очистят от загрязнений, восстановят утраты. Затем покрытие приведут в порядок при помощи мозаично-шлифовальных машин и промоют специальными составами и водой", - отмечается в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовости культурыМоскваОбщество
 
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