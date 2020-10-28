https://ria.ru/20201028/osobnyak-1581869169.html

В московском особняке XIX века обнаружили мозаичный пол

Мозаичный пол из мраморной крошки обнаружили при реставрации в доме бывшей городской усадьбы XIX века богатого крестьянина Филиппа Пантелеева, двухэтажный... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:05

2020-10-28T09:05

2020-10-28T10:37

новости культуры

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581868238_86:0:1508:800_1400x0_80_0_0_260383898a19e41d7b3ef61e801d3a3b.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мозаичный пол из мраморной крошки обнаружили при реставрации в доме бывшей городской усадьбы XIX века богатого крестьянина Филиппа Пантелеева, двухэтажный особняк находится на улице Земляной Вал в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщается на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">сайте </a>мэра столицы.Отмечается, что реставрация дома стартовала в начале этого года. Специалисты уже привели в порядок кровлю и цоколь дома, демонтировали поздние перегородки, раскрыли заложенные оконные проемы, а также воссоздали исторические окна.По его словам, проект реставрации особняка скорректируют так, чтобы вернуть мозаике исторический облик."Во время реставрации поверхность пола очистят от загрязнений, восстановят утраты. Затем покрытие приведут в порядок при помощи мозаично-шлифовальных машин и промоют специальными составами и водой", - отмечается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20201016/osobnyak-1580141816.html

https://realty.ria.ru/20201015/osobnyak-1579956481.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, москва, общество