В московском особняке XIX века обнаружили мозаичный пол
09:05 28.10.2020 (обновлено: 10:37 28.10.2020)
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыМозаичный пол в главном доме бывшей городской усадьбы Филиппа Пантелеева XIX века
Отмечается, что реставрация дома стартовала в начале этого года. Специалисты уже привели в порядок кровлю и цоколь дома, демонтировали поздние перегородки, раскрыли заложенные оконные проемы, а также воссоздали исторические окна.
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"Изящный мозаичный пол, фрагменты которого нашли в холле первого этажа во время демонтажа современной плитки, датируется XIX веком. Мозаика выложена из кусочков мрамора трех цветов. На белом фоне можно увидеть витиеватый узор из черных и красных линий. Мозаика неплохо сохранилась до наших дней. Ее уже изучают специалисты", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
По его словам, проект реставрации особняка скорректируют так, чтобы вернуть мозаике исторический облик.
"Во время реставрации поверхность пола очистят от загрязнений, восстановят утраты. Затем покрытие приведут в порядок при помощи мозаично-шлифовальных машин и промоют специальными составами и водой", - отмечается в сообщении.