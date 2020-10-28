https://ria.ru/20201028/maski-1581941861.html
Собянин отверг возможность ослабления масочно-перчаточного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никаких послаблений в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима в столице не будет. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:21
2020-10-28T15:21
2020-10-28T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что никаких послаблений в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима в столице не будет. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество