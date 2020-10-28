https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581961296.html

В Ярославской области увеличат число тестов на COVID-19

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился увеличить ежесуточное число тестов на COVID-19 в регионе до 3,5 тысячи, что в 1,7 раза больше, чем... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:03

2020-10-28T17:03

2020-10-28T17:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий миронов

здоровье - общество

ярославская область

общество

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Ярославской области <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov" target="_blank">Дмитрий Миронов</a> распорядился увеличить ежесуточное число тестов на COVID-19 в регионе до 3,5 тысячи, что в 1,7 раза больше, чем сейчас, и в пять раз больше, чем весной.Правительство Ярославской области уточняет, что в настоящий момент число лабораторных исследований составляет порядка 2 тысяч ежесуточно, а весной проводили 500-700 тестов.Заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин отметил, что увеличение числа тестов стало возможным в том числе благодаря спонсорской помощи от промышленных предприятий."Инфекционная больница закупит два амплификатора и проведет необходимый ремонт помещения. Это даст возможность начать здесь тестирование на COVID-19. На проведение работ медучреждение получило 18 миллионов рублей. Оборудование лаборатории планируется завершить до конца ноября. Одновременно готовится к работе с тестами на COVID-19 больница имени Н.А. Семашко", - цитирует Гулина пресс-служба областного правительства.Ранее сообщалось, что губернатор Дмитрий Миронов в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки распорядился запретить в кафе и ресторанах мероприятия с участием более 10 человек, сами заведения могут работать только с 6.00 до 23.00.По данным регионального оперативного штаба, в <a href="https://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast" target="_blank">Ярославской области</a> в минувшие сутки было выявлено 113 больных. На данный момент в области 10 933 человек переболели или болеют коронавирусом. Скончались 58 пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

ярославская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий миронов, здоровье - общество, ярославская область, общество