В Ярославской области увеличат число тестов на COVID-19
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 в аэропорту Внуково
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился увеличить ежесуточное число тестов на COVID-19 в регионе до 3,5 тысячи, что в 1,7 раза больше, чем сейчас, и в пять раз больше, чем весной.
"Поставил задачу сделать выявление заболевших более широким и оперативным, усилим лабораторную диагностику. Будем проводить до 3,5 тысячи тестов на COVID-19 в сутки", - написал глава региона на своей странице в социальной сети Facebook.
Правительство Ярославской области уточняет, что в настоящий момент число лабораторных исследований составляет порядка 2 тысяч ежесуточно, а весной проводили 500-700 тестов.
Заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин отметил, что увеличение числа тестов стало возможным в том числе благодаря спонсорской помощи от промышленных предприятий.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации дал поручение реализовать рекомендации Роспотребнадзора на территории...Опубликовано Дмитрий Миронов Среда, 28 октября 2020 г.
"Инфекционная больница закупит два амплификатора и проведет необходимый ремонт помещения. Это даст возможность начать здесь тестирование на COVID-19. На проведение работ медучреждение получило 18 миллионов рублей. Оборудование лаборатории планируется завершить до конца ноября. Одновременно готовится к работе с тестами на COVID-19 больница имени Н.А. Семашко", - цитирует Гулина пресс-служба областного правительства.
Ранее сообщалось, что губернатор Дмитрий Миронов в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки распорядился запретить в кафе и ресторанах мероприятия с участием более 10 человек, сами заведения могут работать только с 6.00 до 23.00.
По данным регионального оперативного штаба, в Ярославской области в минувшие сутки было выявлено 113 больных. На данный момент в области 10 933 человек переболели или болеют коронавирусом. Скончались 58 пациентов.
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