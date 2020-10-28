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В Ярославской области увеличат число тестов на COVID-19
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился увеличить ежесуточное число тестов на COVID-19 в регионе до 3,5 тысячи, что в 1,7 раза больше, чем... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:03
2020-10-28T17:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий миронов
здоровье - общество
ярославская область
общество
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Ярославской области <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov" target="_blank">Дмитрий Миронов</a> распорядился увеличить ежесуточное число тестов на COVID-19 в регионе до 3,5 тысячи, что в 1,7 раза больше, чем сейчас, и в пять раз больше, чем весной.Правительство Ярославской области уточняет, что в настоящий момент число лабораторных исследований составляет порядка 2 тысяч ежесуточно, а весной проводили 500-700 тестов.Заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин отметил, что увеличение числа тестов стало возможным в том числе благодаря спонсорской помощи от промышленных предприятий."Инфекционная больница закупит два амплификатора и проведет необходимый ремонт помещения. Это даст возможность начать здесь тестирование на COVID-19. На проведение работ медучреждение получило 18 миллионов рублей. Оборудование лаборатории планируется завершить до конца ноября. Одновременно готовится к работе с тестами на COVID-19 больница имени Н.А. Семашко", - цитирует Гулина пресс-служба областного правительства.Ранее сообщалось, что губернатор Дмитрий Миронов в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки распорядился запретить в кафе и ресторанах мероприятия с участием более 10 человек, сами заведения могут работать только с 6.00 до 23.00.По данным регионального оперативного штаба, в <a href="https://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast" target="_blank">Ярославской области</a> в минувшие сутки было выявлено 113 больных. На данный момент в области 10 933 человек переболели или болеют коронавирусом. Скончались 58 пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий миронов, здоровье - общество, ярославская область, общество

В Ярославской области увеличат число тестов на COVID-19

17:03 28.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 в аэропорту Внуково
Экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился увеличить ежесуточное число тестов на COVID-19 в регионе до 3,5 тысячи, что в 1,7 раза больше, чем сейчас, и в пять раз больше, чем весной.

"Поставил задачу сделать выявление заболевших более широким и оперативным, усилим лабораторную диагностику. Будем проводить до 3,5 тысячи тестов на COVID-19 в сутки", - написал глава региона на своей странице в социальной сети Facebook.

Правительство Ярославской области уточняет, что в настоящий момент число лабораторных исследований составляет порядка 2 тысяч ежесуточно, а весной проводили 500-700 тестов.
Заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин отметил, что увеличение числа тестов стало возможным в том числе благодаря спонсорской помощи от промышленных предприятий.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации дал поручение реализовать рекомендации Роспотребнадзора на территории...

Опубликовано Дмитрий Миронов Среда, 28 октября 2020 г.
"Инфекционная больница закупит два амплификатора и проведет необходимый ремонт помещения. Это даст возможность начать здесь тестирование на COVID-19. На проведение работ медучреждение получило 18 миллионов рублей. Оборудование лаборатории планируется завершить до конца ноября. Одновременно готовится к работе с тестами на COVID-19 больница имени Н.А. Семашко", - цитирует Гулина пресс-служба областного правительства.
Ранее сообщалось, что губернатор Дмитрий Миронов в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки распорядился запретить в кафе и ресторанах мероприятия с участием более 10 человек, сами заведения могут работать только с 6.00 до 23.00.
По данным регионального оперативного штаба, в Ярославской области в минувшие сутки было выявлено 113 больных. На данный момент в области 10 933 человек переболели или болеют коронавирусом. Скончались 58 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МироновЗдоровье - ОбществоЯрославская областьОбщество
 
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