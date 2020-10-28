https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581938235.html

Еврокомиссия выделила сто миллионов евро на экспресс-тесты на COVID-19

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении ста миллионов евро для закупки экспресс-тестов в рамках борьбы с коронавирусом. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:04

2020-10-28T15:04

2020-10-28T15:04

распространение нового коронавируса

евросовет

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

евросоюз

европа

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Глава Европейской комиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> сообщила о выделении ста миллионов евро для закупки экспресс-тестов в рамках борьбы с коронавирусом.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> в эфире французской радиостанции RTL сообщил, что исследователи разрабатывают в настоящее время быстрые тесты, в частности, на основе анализа слюны, которые должны помочь властям быстрее определять инфицированных и быстрее их изолировать.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201027/zhirinovskiy-1581746469.html

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европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европа, в мире