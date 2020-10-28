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https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581938235.html
Еврокомиссия выделила сто миллионов евро на экспресс-тесты на COVID-19
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении ста миллионов евро для закупки экспресс-тестов в рамках борьбы с коронавирусом. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:04
2020-10-28T15:04
распространение нового коронавируса
евросовет
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
европа
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Глава Европейской комиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> сообщила о выделении ста миллионов евро для закупки экспресс-тестов в рамках борьбы с коронавирусом.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> в эфире французской радиостанции RTL сообщил, что исследователи разрабатывают в настоящее время быстрые тесты, в частности, на основе анализа слюны, которые должны помочь властям быстрее определять инфицированных и быстрее их изолировать.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европа, в мире

Еврокомиссия выделила сто миллионов евро на экспресс-тесты на COVID-19

15:04 28.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении ста миллионов евро для закупки экспресс-тестов в рамках борьбы с коронавирусом.
"Со своей стороны мы мобилизуем сто миллионов евро в качестве срочной помощи для приобретения экспресс-тестов, которые мы будем распределять среди стран-членов ЕС", - сказала Фон дер Ляйен.
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Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в эфире французской радиостанции RTL сообщил, что исследователи разрабатывают в настоящее время быстрые тесты, в частности, на основе анализа слюны, которые должны помочь властям быстрее определять инфицированных и быстрее их изолировать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаЕвросоветШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропаВ мире
 
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