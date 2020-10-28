Путин призвал повысить внимание к ситуации с коронавирусом
14:14 28.10.2020 (обновлено: 14:43 28.10.2020)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал членов правительства и региональные власти повысить внимание к проблеме коронавируса, потому что обстановка того требует.
"Я хочу обратиться и к правительству РФ, и ко всем коллегам, которые профессионально этим занимаются, хочу обратиться к руководителям субъектов РФ. Нужно повысить - мы и так этим постоянно занимаемся, - но обстановка требует повышения нашего внимания к этой проблеме", - сказал Путин на совещании с кабмином.
Путин обратился к губернаторам: "Мы отслеживаем ситуацию в каждом регионе, о своей ответственности не забывайте" pic.twitter.com/HZVxN4QS5C— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 28, 2020
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