Путин призвал повысить внимание к ситуации с коронавирусом

"Я хочу обратиться и к правительству РФ, и ко всем коллегам, которые профессионально этим занимаются, хочу обратиться к руководителям субъектов РФ. Нужно повысить - мы и так этим постоянно занимаемся, - но обстановка требует повышения нашего внимания к этой проблеме", - сказал Путин на совещании с кабмином.