https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581920478.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 44 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 44 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:51
2020-10-28T13:51
2020-10-28T13:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 44 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 44 036 481. Скончались 1 168 107 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 29 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581911966.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, в мире