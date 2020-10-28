https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581920478.html

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 44 миллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 44 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:51

2020-10-28T13:51

2020-10-28T13:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 44 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 44 036 481. Скончались 1 168 107 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 29 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581911966.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, в мире