https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581889924.html

В Евросоюзе предложили ввести общую систему тестирования на COVID-19

Глава Европейского совета Шарль Мишель предложил странам Евросоюза унифицировать систему тестирования на COVID-19, в частности, использовать экспресс-тесты для... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:23

2020-10-28T11:23

2020-10-28T11:23

распространение нового коронавируса

евросовет

шарль мишель

еврокомиссия

европейский совет

европа

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sovet/" target="_blank" data-auto="true">Европейского совета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> предложил странам <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> унифицировать систему тестирования на COVID-19, в частности, использовать экспресс-тесты для быстрого выявления и изолирования носителей вируса."Исследователи разрабатывают в настоящее время быстрые тесты, в частности, на основе анализа слюны, которые должны помочь властям быстрее определять инфицированных и быстрее их изолировать", - сказал глава Европейского совета в эфире французской радиостанции <a href="https://www.rtl.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RTL</a>.По его словам, закрытие границ внутри ЕС не поможет справиться со второй волной коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. "Мы сталкиваемся с мощной второй волной вируса, при том что о самом вирусе по-прежнему далеко не все известно, и остаются загадки", - сказал Мишель.Он отметил, что многие страны Евросоюза рассматривают такой вариант развития событий как повторный локдаун - новая всеобщая самоизоляция. "Но это будет иметь серьезные экономические, социальные и психологические последствия", - предупредил Мишель.По его мнению, альтернативой этому может стать развертывание на общеевропейском уровне эффективной системы тестирования. Для этого, по словам главы <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a>, необходимо "наличие быстрых тестов, которые не требуют в такой степени логистических усилий и длительного периода ожидания".Мишель добавил, что на предстоящий видеоконференции европейских лидеров в четверг планируется обсуждение вопросов унификации тестов на COVID-19 и координация в этой сфере, а также вопросы будущей вакцинации.Мишель также отметил, что многие европейские лидеры согласны с тем, что общеевропейская система тестирования может оказаться более эффективной, что национальная.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель объявил о проведении 29 октября видеоконференции с участием европейских лидеров для обсуждения ситуации c коронавирусом.На фоне второй волны коронавируса ряд европейских стран принимают новые ограничительные меры. В частности, в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a>, где работают <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a>, Совет ЕС и <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a>, на прошлой неделе был введен комендантский час, закрыты кафе, рестораны и бары, организациям было предложено вернуться, по возможности, к удаленной работе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581782838.html

https://ria.ru/20201027/zhirinovskiy-1581746469.html

https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580789138.html

европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, еврокомиссия, европейский совет, европа, в мире