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https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581884782.html
В Москве увеличили число коек для пациентов с COVID-19
Доля госпитализированных крайне тяжелых пациентов с COVID-19 в Москве составляет 3%, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:58
2020-10-28T10:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Доля госпитализированных крайне тяжелых пациентов с COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> составляет 3%, сообщила глава управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Москве Елена Андреева в среду.Количество коек, запланированных для приема пациентов в Москве, увеличено на 30%, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве.Также она добавила, что все ограничительные мероприятия, которые были поэтапно введены в Москве, оправдали себя.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Москве увеличили число коек для пациентов с COVID-19

10:58 28.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Доля госпитализированных крайне тяжелых пациентов с COVID-19 в Москве составляет 3%, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в среду.
"Сегодня мы видим, что количество госпитализированных в лечебные учреждения у нас остановилось на цифре 1000-1100-1200, эта цифра тоже в течение последних двух недель не меняется. У нас не изменилось количество тяжелых форм заболевания или количество или процент находящихся в реанимационных отделениях, интенсивной терапии, этот процент у нас неизменный - до 10%, не более. Крайне тяжелые формы стали 3%, остальные - средней тяжести", - рассказала Андреева на заседании Мосгордумы.
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Количество коек, запланированных для приема пациентов в Москве, увеличено на 30%, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве.
"Для того, чтобы мы не столкнулись с ситуацией, когда мы не знаем, куда укладывать пациентов с гриппозными инфекциями, вирусными инфекциями, с пневмонийными, с коронавирусными инфекциями, и понимали, что эти инфекции не могут маршрутизироваться в один и тот же стационар. Поэтому, просчитав все койки, которые мы каждый год увеличиваем с наступлением разных вирусов и инфекций, количество коек в городе Москве, которые у нас были рассчитаны, у нас увеличилось на 30-40% и была абсолютно четкая маршрутизация по разным стационарам", - рассказала она, выступая на заседании Мосгордумы.
Также она добавила, что все ограничительные мероприятия, которые были поэтапно введены в Москве, оправдали себя.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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