В Москве увеличили число коек для пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Доля госпитализированных крайне тяжелых пациентов с COVID-19 в Москве составляет 3%, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в среду.
"Сегодня мы видим, что количество госпитализированных в лечебные учреждения у нас остановилось на цифре 1000-1100-1200, эта цифра тоже в течение последних двух недель не меняется. У нас не изменилось количество тяжелых форм заболевания или количество или процент находящихся в реанимационных отделениях, интенсивной терапии, этот процент у нас неизменный - до 10%, не более. Крайне тяжелые формы стали 3%, остальные - средней тяжести", - рассказала Андреева на заседании Мосгордумы.
Количество коек, запланированных для приема пациентов в Москве, увеличено на 30%, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве.
"Для того, чтобы мы не столкнулись с ситуацией, когда мы не знаем, куда укладывать пациентов с гриппозными инфекциями, вирусными инфекциями, с пневмонийными, с коронавирусными инфекциями, и понимали, что эти инфекции не могут маршрутизироваться в один и тот же стационар. Поэтому, просчитав все койки, которые мы каждый год увеличиваем с наступлением разных вирусов и инфекций, количество коек в городе Москве, которые у нас были рассчитаны, у нас увеличилось на 30-40% и была абсолютно четкая маршрутизация по разным стационарам", - рассказала она, выступая на заседании Мосгордумы.
Также она добавила, что все ограничительные мероприятия, которые были поэтапно введены в Москве, оправдали себя.
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