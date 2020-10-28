В Москве увеличили число коек для пациентов с COVID-19

"Для того, чтобы мы не столкнулись с ситуацией, когда мы не знаем, куда укладывать пациентов с гриппозными инфекциями, вирусными инфекциями, с пневмонийными, с коронавирусными инфекциями, и понимали, что эти инфекции не могут маршрутизироваться в один и тот же стационар. Поэтому, просчитав все койки, которые мы каждый год увеличиваем с наступлением разных вирусов и инфекций, количество коек в городе Москве, которые у нас были рассчитаны, у нас увеличилось на 30-40% и была абсолютно четкая маршрутизация по разным стационарам", - рассказала она, выступая на заседании Мосгордумы.