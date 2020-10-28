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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581882127.html
В Москве выявили 3670 новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 3670, Санкт-Петербурге - 727, Подмосковье - 505, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:42
2020-10-28T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 3670, Санкт-Петербурге - 727, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 505, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> - 41, Чечне - 10, Ненецком автономном округе - четыре.Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ находится 323 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что 8,2% среди заболевших кронавирусом составляют дети, 45,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет. Еще 10,4% от числа заболевших - это пациенты в возрасте от 66 до 79 лет, а 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201022/allergiya-1580921088.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 3670 новых случаев коронавируса

10:42 28.10.2020 (обновлено: 11:00 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 3670, Санкт-Петербурге - 727, Подмосковье - 505, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва 3670, 2 Санкт-Петербург 727, 3 Московская область 505", - говорится в сообщении.
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Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ находится 323 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 3670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1202 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 323 человека", - сообщили в опрештабе.
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Уточняется, что 8,2% среди заболевших кронавирусом составляют дети, 45,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет. Еще 10,4% от числа заболевших - это пациенты в возрасте от 66 до 79 лет, а 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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