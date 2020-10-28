https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581882127.html

В Москве выявили 3670 новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 3670, Санкт-Петербурге - 727, Подмосковье - 505, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:42

2020-10-28T10:42

2020-10-28T11:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 3670, Санкт-Петербурге - 727, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 505, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> - 41, Чечне - 10, Ненецком автономном округе - четыре.Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ находится 323 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что 8,2% среди заболевших кронавирусом составляют дети, 45,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет. Еще 10,4% от числа заболевших - это пациенты в возрасте от 66 до 79 лет, а 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201022/allergiya-1580921088.html

https://ria.ru/20201018/shum-1580374525.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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