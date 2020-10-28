В Москве выявили 3670 новых случаев коронавируса
10:42 28.10.2020 (обновлено: 11:00 28.10.2020)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 3670, Санкт-Петербурге - 727, Подмосковье - 505, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва 3670, 2 Санкт-Петербург 727, 3 Московская область 505", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев за сутки в Еврейской автономной области - 41, Чечне - 10, Ненецком автономном округе - четыре.
Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ находится 323 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 3670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1202 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 323 человека", - сообщили в опрештабе.
Уточняется, что 8,2% среди заболевших кронавирусом составляют дети, 45,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет. Еще 10,4% от числа заболевших - это пациенты в возрасте от 66 до 79 лет, а 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф