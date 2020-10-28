В Карабахе заявили о гибели жителя Шуши при ударе из РСЗО "Смерч"
11:56 28.10.2020 (обновлено: 16:21 28.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в городе Шуша. 28 октября 2020
Последствия обстрела в городе Шуша. 28 октября 2020
ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Один житель Шуши погиб, двое ранены в результате удара по городу азербайджанскими ВС из РСЗО "Смерч", сообщила в среду госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Шуши обстреливается из реактивной системы залпового огня "Смерч". Среди мирного населения есть один погибший и двое раненых", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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