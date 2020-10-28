Баку заявил об обстреле Ереваном азербайджанских позиций в ночь на среду
БАКУ, 28 окт – РИА Новости. Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны в течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
"В течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября подразделения вооруженных сил Армении, не соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны. Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены, и он отступил, неся потери", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Уточняется, что "в результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые".
"Уничтожены несколько единиц боевой техники врага. В результате нанесения артиллерийскому подразделению противника урона огнем были уничтожены его пушки и снаряды на огневой позиции. Стало известно, что значительное сокращение количества автомобильной техники противника создало проблемы с поставкой продовольствия, вооружения и боеприпасов подразделениям на передовой. Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, а также 1 ЗРК "Оса", 3 РСЗО БМ-21 "Град", 6 Д-30, 5 Д-20 и 1 Д-44 гаубицы-пушки, 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 1 120-мм миномёт, 1 противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Конкурс" и 6 единиц автомобильной техники противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку", - говорится в сообщении.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.