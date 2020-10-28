https://ria.ru/20201028/karabakh-1581866238.html

Баку заявил об обстреле Ереваном азербайджанских позиций в ночь на среду

Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:18

2020-10-28T08:18

2020-10-28T08:18

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Подразделения ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны в течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября, сообщает пресс-служба Минобороны республики.Уточняется, что "в результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://rsport.ria.ru/20201026/arutyunyan-1581669941.html

нагорный карабах

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире