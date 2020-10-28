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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581866238.html
Баку заявил об обстреле Ереваном азербайджанских позиций в ночь на среду
Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T08:18
2020-10-28T08:18
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Подразделения ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны в течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября, сообщает пресс-служба Минобороны республики.Уточняется, что "в результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://rsport.ria.ru/20201026/arutyunyan-1581669941.html
нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
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нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире

Баку заявил об обстреле Ереваном азербайджанских позиций в ночь на среду

08:18 28.10.2020
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Минобороны Армении
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БАКУ, 28 окт – РИА Новости. Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны в течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
"В течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября подразделения вооруженных сил Армении, не соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны. Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены, и он отступил, неся потери", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
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26 октября, 22:04Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армянский борец рассказал, почему отправился в Карабах
Уточняется, что "в результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые".
"Уничтожены несколько единиц боевой техники врага. В результате нанесения артиллерийскому подразделению противника урона огнем были уничтожены его пушки и снаряды на огневой позиции. Стало известно, что значительное сокращение количества автомобильной техники противника создало проблемы с поставкой продовольствия, вооружения и боеприпасов подразделениям на передовой. Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, а также 1 ЗРК "Оса", 3 РСЗО БМ-21 "Град", 6 Д-30, 5 Д-20 и 1 Д-44 гаубицы-пушки, 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 1 120-мм миномёт, 1 противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Конкурс" и 6 единиц автомобильной техники противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку", - говорится в сообщении.
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13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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