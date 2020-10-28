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В Израиле определили "зеленые туристические зоны"
Правительство Израиля одобрило инициативу министерства туризма по определению курортного города Эйлата и региона Мертвого моря "зелеными туристическими зонами", РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:34
2020-10-28T17:34
туризм
коронавирус covid-19
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туристы
новости - туризм
израиль
отдых
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Правительство Израиля одобрило инициативу министерства туризма по определению курортного города Эйлата и региона Мертвого моря "зелеными туристическими зонами", сообщает пресс-служба ведомства. Въезд израильтянам туда будет разрешен при условии предъявления отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до поездки."Этот проект можно считать тестовым перед запуском международного туризма. В 2019 году около 50 процентов всех гостей из России отдыхали на Мертвом море, а 13,5 процента посетили Эйлат", — прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. Номерной фонд Эйлата и региона Мертвого моря составляет около 30 процентов всех гостиничных мест Израиля. Уникальность состава Мертвого моря позволяет создать "стерильную зону", в которой могут находиться отдыхающие с отрицательным тестом на COVID-19, не боясь заразиться. Географические особенности Эйлата и его относительная изолированность от соседних городов также придают ему статус "острова туризма", что позволяет контролировать въезд в город.
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коронавирус covid-19, отели, туристы, новости - туризм, израиль, отдых

В Израиле определили "зеленые туристические зоны"

17:34 28.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в одном из скверов в Эйлате
Прохожие в одном из скверов в Эйлате - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Правительство Израиля одобрило инициативу министерства туризма по определению курортного города Эйлата и региона Мертвого моря "зелеными туристическими зонами", сообщает пресс-служба ведомства.
Въезд израильтянам туда будет разрешен при условии предъявления отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до поездки.
"Этот проект можно считать тестовым перед запуском международного туризма. В 2019 году около 50 процентов всех гостей из России отдыхали на Мертвом море, а 13,5 процента посетили Эйлат", — прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
Номерной фонд Эйлата и региона Мертвого моря составляет около 30 процентов всех гостиничных мест Израиля.
Уникальность состава Мертвого моря позволяет создать "стерильную зону", в которой могут находиться отдыхающие с отрицательным тестом на COVID-19, не боясь заразиться. Географические особенности Эйлата и его относительная изолированность от соседних городов также придают ему статус "острова туризма", что позволяет контролировать въезд в город.
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