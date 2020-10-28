https://ria.ru/20201028/ikhtiozavr-1581863211.html

Ученые рассказали об уникальности найденного во Владивостоке ихтиозавра

Ученые установили возраст найденных на острове Русском останков древнего ихтиозавра — возможно, это один из древнейших морских ящеров триасового периода,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T07:32

2020-10-28T07:32

2020-10-28T10:13

дальний восток

открытия - риа наука

российская академия наук

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Ученые установили возраст найденных на острове Русском останков древнего ихтиозавра — возможно, это один из древнейших морских ящеров триасового периода, обнаруженный в России, сообщает Приморский океанариум.Участники образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье" сообщили на своей странице в фейсбуке, что во время прогулки на острове Русском нашли расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту, на которой увидели отпечатки ребер и фрагменты костей. Куратор палеонтологического направления проекта обратился к ученым, и те подтвердили, что это ихтиозавр. Руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский сообщил РИА Новости, что останки, скорее всего, принадлежат ихтиозавру, вероятно, в породе осталась и его голова. Ранее на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> находили только фрагменты древних обитателей, но это более-менее полный материал. Его доставили для дальнейших исследований в Приморский океанариум.По данным Болотского, чьи слова приводит океанариум, триасовые морские рептилии на территории России известны плохо."Мы предполагаем, что этот ихтиозавр тропический, очень своеобразный и, вероятнее всего, относится к дурофагам, это значит, ящер давил раковины и питался моллюсками. Удалось довольно точно определить возраст находки благодаря тому, что ребра ящера обложены аммонитами. Великий аммонитчик Юрий Захаров из Дальневосточного геологического института ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> отнес этих моллюсков к среднему триасу", — сказал ученый.Первооткрывателем уникального палеонтологического объекта стал семилетний Дима Сиренко. Он еще не ходит в школу, но уже разбирается в древних ящерах. Дима — участник проекта "Наука в путешествии. ПриМорье", он рассказывает, что всегда мечтал найти кости настоящего динозавра. "Мы с сестрой играли на берегу и нашли этот необычный камень, оказалось, что это ихтиозавр. И теперь я все про него знаю", — добавил мальчик.Средний триасовый период датируется 247,2-242 миллионами лет назад. Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.

https://ria.ru/20191111/1560791845.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, открытия - риа наука, российская академия наук