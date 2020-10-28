https://ria.ru/20201028/ikhtiozavr-1581863211.html
Ученые рассказали об уникальности найденного во Владивостоке ихтиозавра
Ученые установили возраст найденных на острове Русском останков древнего ихтиозавра — возможно, это один из древнейших морских ящеров триасового периода,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T07:32
2020-10-28T07:32
2020-10-28T10:13
дальний восток
открытия - риа наука
российская академия наук
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Ученые установили возраст найденных на острове Русском останков древнего ихтиозавра — возможно, это один из древнейших морских ящеров триасового периода, обнаруженный в России, сообщает Приморский океанариум.Участники образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье" сообщили на своей странице в фейсбуке, что во время прогулки на острове Русском нашли расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту, на которой увидели отпечатки ребер и фрагменты костей. Куратор палеонтологического направления проекта обратился к ученым, и те подтвердили, что это ихтиозавр. Руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский сообщил РИА Новости, что останки, скорее всего, принадлежат ихтиозавру, вероятно, в породе осталась и его голова. Ранее на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> находили только фрагменты древних обитателей, но это более-менее полный материал. Его доставили для дальнейших исследований в Приморский океанариум.По данным Болотского, чьи слова приводит океанариум, триасовые морские рептилии на территории России известны плохо."Мы предполагаем, что этот ихтиозавр тропический, очень своеобразный и, вероятнее всего, относится к дурофагам, это значит, ящер давил раковины и питался моллюсками. Удалось довольно точно определить возраст находки благодаря тому, что ребра ящера обложены аммонитами. Великий аммонитчик Юрий Захаров из Дальневосточного геологического института ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> отнес этих моллюсков к среднему триасу", — сказал ученый.Первооткрывателем уникального палеонтологического объекта стал семилетний Дима Сиренко. Он еще не ходит в школу, но уже разбирается в древних ящерах. Дима — участник проекта "Наука в путешествии. ПриМорье", он рассказывает, что всегда мечтал найти кости настоящего динозавра. "Мы с сестрой играли на берегу и нашли этот необычный камень, оказалось, что это ихтиозавр. И теперь я все про него знаю", — добавил мальчик.Средний триасовый период датируется 247,2-242 миллионами лет назад. Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.
https://ria.ru/20191111/1560791845.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, открытия - риа наука, российская академия наук
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости. Ученые установили возраст найденных на острове Русском останков древнего ихтиозавра — возможно, это один из древнейших морских ящеров триасового периода, обнаруженный в России, сообщает Приморский океанариум.
Участники образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье" сообщили на своей странице в фейсбуке, что во время прогулки на острове Русском нашли расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту, на которой увидели отпечатки ребер и фрагменты костей. Куратор палеонтологического направления проекта обратился к ученым, и те подтвердили, что это ихтиозавр. Руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский сообщил РИА Новости, что останки, скорее всего, принадлежат ихтиозавру, вероятно, в породе осталась и его голова. Ранее на Дальнем Востоке
находили только фрагменты древних обитателей, но это более-менее полный материал. Его доставили для дальнейших исследований в Приморский океанариум.
"На острове Русский обнаружены окаменелые останки ихтиозавра, который жил на Земле около 247 миллионов лет назад. Возможно, это один из древнейших морских ящеров триасового периода, найденный на территории России", — говорится в сообщении.
По данным Болотского, чьи слова приводит океанариум, триасовые морские рептилии на территории России известны плохо.
"Мы предполагаем, что этот ихтиозавр тропический, очень своеобразный и, вероятнее всего, относится к дурофагам, это значит, ящер давил раковины и питался моллюсками. Удалось довольно точно определить возраст находки благодаря тому, что ребра ящера обложены аммонитами. Великий аммонитчик Юрий Захаров из Дальневосточного геологического института ДВО РАН
отнес этих моллюсков к среднему триасу", — сказал ученый.
Первооткрывателем уникального палеонтологического объекта стал семилетний Дима Сиренко. Он еще не ходит в школу, но уже разбирается в древних ящерах. Дима — участник проекта "Наука в путешествии. ПриМорье", он рассказывает, что всегда мечтал найти кости настоящего динозавра. "Мы с сестрой играли на берегу и нашли этот необычный камень, оказалось, что это ихтиозавр. И теперь я все про него знаю", — добавил мальчик.
Средний триасовый период датируется 247,2-242 миллионами лет назад. Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.