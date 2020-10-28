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Туризм
https://ria.ru/20201028/gelendzhik-1553297414.html
В Геленджике из-за теплой погоды продлевается курортный сезон
Обычно курортный сезон в Геленджике заканчивается в сентябре, но в этом году из-за теплой погоды (воздух — плюс 24, вода — 20 градусов) продолжается и в конце... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:59
2020-10-28T17:39
отдых на море
еда - туризм
туристы
еда
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маршруты - туризм
туризм
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Обычно курортный сезон в Геленджике заканчивается в сентябре, но в этом году из-за теплой погоды (воздух — плюс 24, вода — 20 градусов) продолжается и в конце октября. Спрос на перелеты в этом направлении, по данным сервиса продажи билетов, <a href="https://story.tutu.ru/bolshoj-gid-po-gelendzhiku/" target="_blank">удвоился</a> по сравнению с тем же периодом 2019-ого. Где останавливаются туристы, как развлекаются, что едят и покупают, смотрите в фотоленте РИА Новости.
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отдых на море, еда - туризм, туристы, еда, куда можно лететь, куда поехать, что посмотреть , туризм, маршруты - туризм, геленджик, фото

В Геленджике из-за теплой погоды продлевается курортный сезон

15:59 28.10.2020 (обновлено: 17:39 28.10.2020)
 
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Обычно курортный сезон в Геленджике заканчивается в сентябре, но в этом году из-за теплой погоды (воздух — плюс 24, вода — 20 градусов) продолжается и в конце октября. Спрос на перелеты в этом направлении, по данным сервиса продажи билетов, удвоился по сравнению с тем же периодом 2019-ого. Где останавливаются туристы, как развлекаются, что едят и покупают, смотрите в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Любителям полупустых пляжей ехать в Геленджик можно уже в мае. Толп отдыхающих нет, магазины и экскурсионные бюро начинают работу, небо ясное, а воздух прогревается до 25–27 градусов по Цельсию.

Вид на город Геленджик
1 из 13

Любителям полупустых пляжей ехать в Геленджик можно уже в мае. Толп отдыхающих нет, магазины и экскурсионные бюро начинают работу, небо ясное, а воздух прогревается до 25–27 градусов по Цельсию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Как и во всех курортных городах, пик сезона в Геленджике приходится на лето и сентябрь. Однако из-за мягкого климата здесь комфортно отдыхать даже глубокой осенью: до середины октября 2020 года температура днем не опускалась ниже 23 градусов, а вода прогрелась настолько, что по утрам была теплее воздуха.

Вид на Геленджикскую бухту
2 из 13

Как и во всех курортных городах, пик сезона в Геленджике приходится на лето и сентябрь. Однако из-за мягкого климата здесь комфортно отдыхать даже глубокой осенью: до середины октября 2020 года температура днем не опускалась ниже 23 градусов, а вода прогрелась настолько, что по утрам была теплее воздуха.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Городок расположен у самого подножия Маркотхского хребта. Адыги (коренное население края) называли это место, защищенное горами, "маленьким пастбищем".

Вид на Маркотхский хребет в районе города Геленджика
3 из 13

Городок расположен у самого подножия Маркотхского хребта. Адыги (коренное население края) называли это место, защищенное горами, "маленьким пастбищем".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Есть мнение, что название города произошло от тюркского словосочетания "маленькая невеста". Ей на набережной даже поставили памятник.

Набережная в городе Геленджик
4 из 13

Есть мнение, что название города произошло от тюркского словосочетания "маленькая невеста". Ей на набережной даже поставили памятник.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Среди "соседей" по побережью Геленджик выделяется белыми скалами, сосновыми рощами и бухтой, вокруг которой сосредоточена почти вся пляжная жизнь.

Маяк в городе Геленджике
5 из 13

Среди "соседей" по побережью Геленджик выделяется белыми скалами, сосновыми рощами и бухтой, вокруг которой сосредоточена почти вся пляжная жизнь.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Сергей Яковлев / Перейти в фотобанк

Туристы делают селфи на фоне севшего на мель сухогруза "Рио" и посещают сафари-парк. Там по канатной дороге можно добраться до смотровой площадки и любоваться живописной бухтой.

Еще стоит посетить Плесецкие водопады, завод вин в Абрау-Дюрсо, заняться дайвингом и серфингом.

Теплоход Rio, севший на мель у поселка Кабардинка в Краснодарском крае
6 из 13

Туристы делают селфи на фоне севшего на мель сухогруза "Рио" и посещают сафари-парк. Там по канатной дороге можно добраться до смотровой площадки и любоваться живописной бухтой.

Еще стоит посетить Плесецкие водопады, завод вин в Абрау-Дюрсо, заняться дайвингом и серфингом.

© РИА Новости / Сергей Яковлев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Похожим на Рио-де-Жанейро (с его знаменитой статуей Иисуса Искупителя) Геленджик делает 44-метровая часовня в виде креста. С этого места получаются красивые панорамные фотографии.

Вид на город Геленджик и Геленджикскую бухту. На первом плане - поклонный крест на вершине Маркотхского хребта
7 из 13

Похожим на Рио-де-Жанейро (с его знаменитой статуей Иисуса Искупителя) Геленджик делает 44-метровая часовня в виде креста. С этого места получаются красивые панорамные фотографии.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Туристы могут остановиться и в пригороде.

Архипо-Осиповка – большое поселок в 60 километрах от города. Рядом с набережной находятся аквапарк и парки аттракционов. Неподалеку — крокодиловая ферма, где можно посмотреть на огромных аллигаторов, змей, варанов, игуан.

Здесь предпочитают отдыхать автомобилисты, поскольку автобусное сообщение с городом не очень удобное.

Вид на город Геленджик
8 из 13

Туристы могут остановиться и в пригороде.

Архипо-Осиповка – большое поселок в 60 километрах от города. Рядом с набережной находятся аквапарк и парки аттракционов. Неподалеку — крокодиловая ферма, где можно посмотреть на огромных аллигаторов, змей, варанов, игуан.

Здесь предпочитают отдыхать автомобилисты, поскольку автобусное сообщение с городом не очень удобное.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Кабардинку, расположенную в 13 километрах от Геленджика, называют его младшей сестрой. Здесь тоже есть живописная бухта и набережная с похожим орнаментом брусчатки, белыми ограждениями, цветниками и фонтаном с ночной подсветкой. А еще — океанариум и "Дом вверх дном". Стол в нем висит над головой, а люстра — под ногами.

Кабардинка считается одним из самых "сухих" мест на Черноморском побережье. От ветров и штормов ее защищают мыс Дооб и Маркотхский хребет, влажность здесь низкая, а дожди — редкость.

Местные жители гуляют по набережной в поселке Кабардинка
9 из 13

Кабардинку, расположенную в 13 километрах от Геленджика, называют его младшей сестрой. Здесь тоже есть живописная бухта и набережная с похожим орнаментом брусчатки, белыми ограждениями, цветниками и фонтаном с ночной подсветкой. А еще — океанариум и "Дом вверх дном". Стол в нем висит над головой, а люстра — под ногами.

Кабардинка считается одним из самых "сухих" мест на Черноморском побережье. От ветров и штормов ее защищают мыс Дооб и Маркотхский хребет, влажность здесь низкая, а дожди — редкость.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Хутор Джанхот — в получасе езды к югу от Геленджика. Там — сосновый бор, обрывистые скалы, дикие берега, река Хотецай и скала "Парус". Это глыба высотой 25 метров с пробоиной посередине. Если едете смотреть на нее из Геленджика, заказывайте обратное такси заранее и к определенному месту и времени, так как мобильная связь в этом районе работает плохо.

По инфраструктуре Джанхот проигрывает Геленджику и подойдет, скорее, тем, кто ищет не комфорт, а уединение среди природы.

Скала Парус — памятник природы в Краснодарском крае, находящийся на берегу Чёрного моря в 17 км к юго-востоку от города Геленджика
10 из 13

Хутор Джанхот — в получасе езды к югу от Геленджика. Там — сосновый бор, обрывистые скалы, дикие берега, река Хотецай и скала "Парус". Это глыба высотой 25 метров с пробоиной посередине. Если едете смотреть на нее из Геленджика, заказывайте обратное такси заранее и к определенному месту и времени, так как мобильная связь в этом районе работает плохо.

По инфраструктуре Джанхот проигрывает Геленджику и подойдет, скорее, тем, кто ищет не комфорт, а уединение среди природы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Прасковеевка — рай для автокемперов и походников. Здесь нет благоустроенной набережной, зато прекрасная зеленая зона и галечный пляж. Из развлечений, помимо хайкинга по горам и стандартных поездок на "банане", —прогулки на лошадях. Есть конная база, куда можно записаться на экскурсию и потом проехать верхом вдоль горных ущелий. По окончании маршрута туристам предлагают принять целебные ванны из голубой глины и искупаться в чистой горной реке.

Рыбаки на берегу Геленджикской бухты
11 из 13

Прасковеевка — рай для автокемперов и походников. Здесь нет благоустроенной набережной, зато прекрасная зеленая зона и галечный пляж. Из развлечений, помимо хайкинга по горам и стандартных поездок на "банане", —прогулки на лошадях. Есть конная база, куда можно записаться на экскурсию и потом проехать верхом вдоль горных ущелий. По окончании маршрута туристам предлагают принять целебные ванны из голубой глины и искупаться в чистой горной реке.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
CC BY 3.0 / Наталья Филатова / Центральный пляж

В 12 километрах от города высокие берега, покрытые лесом, образуют небольшую лагуну, в которой расположено село Дивноморское. Жизнь в нем размеренная, все находится в шаговой доступности. Здесь есть и шумные клубы, и тихие кафе, и развлечения на пляже. Центральная набережная разделена ледяной горной речкой Мезыбь, впадающей в море.

Еще Дивноморское известно дикими пляжами, самый знаменитый из которых, — Голубая Бездна. Романтичное название он получил благодаря рельефу: узкая полоска суши отделена от воды обрывом высотой в 20 метров.

Центральный пляж в Дивноморском
12 из 13

В 12 километрах от города высокие берега, покрытые лесом, образуют небольшую лагуну, в которой расположено село Дивноморское. Жизнь в нем размеренная, все находится в шаговой доступности. Здесь есть и шумные клубы, и тихие кафе, и развлечения на пляже. Центральная набережная разделена ледяной горной речкой Мезыбь, впадающей в море.

Еще Дивноморское известно дикими пляжами, самый знаменитый из которых, — Голубая Бездна. Романтичное название он получил благодаря рельефу: узкая полоска суши отделена от воды обрывом высотой в 20 метров.

CC BY 3.0 / Наталья Филатова / Центральный пляж
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Туристы везут из Геленджика вина – тут они недорогие и вкусные. Еще — косметику на основе лечебной грязи Таманского полуострова: глину, маски для лица, натуральное медовое мыло.

Съедобный местный хит – черноморская барабулька. Ее обжаривают в масле до золотистой корочки и подают с лимоном. Самая вкусная – размером около десяти сантиметров.

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму
13 из 13

Туристы везут из Геленджика вина – тут они недорогие и вкусные. Еще — косметику на основе лечебной грязи Таманского полуострова: глину, маски для лица, натуральное медовое мыло.

Съедобный местный хит – черноморская барабулька. Ее обжаривают в масле до золотистой корочки и подают с лимоном. Самая вкусная – размером около десяти сантиметров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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