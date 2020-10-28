В Геленджике из-за теплой погоды продлевается курортный сезон

Туристы делают селфи на фоне севшего на мель сухогруза "Рио" и посещают сафари-парк. Там по канатной дороге можно добраться до смотровой площадки и любоваться живописной бухтой.

Еще стоит посетить Плесецкие водопады, завод вин в Абрау-Дюрсо, заняться дайвингом и серфингом.