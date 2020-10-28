В Геленджике из-за теплой погоды продлевается курортный сезон
Любителям полупустых пляжей ехать в Геленджик можно уже в мае. Толп отдыхающих нет, магазины и экскурсионные бюро начинают работу, небо ясное, а воздух прогревается до 25–27 градусов по Цельсию.
Любителям полупустых пляжей ехать в Геленджик можно уже в мае. Толп отдыхающих нет, магазины и экскурсионные бюро начинают работу, небо ясное, а воздух прогревается до 25–27 градусов по Цельсию.
Как и во всех курортных городах, пик сезона в Геленджике приходится на лето и сентябрь. Однако из-за мягкого климата здесь комфортно отдыхать даже глубокой осенью: до середины октября 2020 года температура днем не опускалась ниже 23 градусов, а вода прогрелась настолько, что по утрам была теплее воздуха.
Как и во всех курортных городах, пик сезона в Геленджике приходится на лето и сентябрь. Однако из-за мягкого климата здесь комфортно отдыхать даже глубокой осенью: до середины октября 2020 года температура днем не опускалась ниже 23 градусов, а вода прогрелась настолько, что по утрам была теплее воздуха.
Городок расположен у самого подножия Маркотхского хребта. Адыги (коренное население края) называли это место, защищенное горами, "маленьким пастбищем".
Городок расположен у самого подножия Маркотхского хребта. Адыги (коренное население края) называли это место, защищенное горами, "маленьким пастбищем".
Есть мнение, что название города произошло от тюркского словосочетания "маленькая невеста". Ей на набережной даже поставили памятник.
Есть мнение, что название города произошло от тюркского словосочетания "маленькая невеста". Ей на набережной даже поставили памятник.
Среди "соседей" по побережью Геленджик выделяется белыми скалами, сосновыми рощами и бухтой, вокруг которой сосредоточена почти вся пляжная жизнь.
Среди "соседей" по побережью Геленджик выделяется белыми скалами, сосновыми рощами и бухтой, вокруг которой сосредоточена почти вся пляжная жизнь.
Туристы делают селфи на фоне севшего на мель сухогруза "Рио" и посещают сафари-парк. Там по канатной дороге можно добраться до смотровой площадки и любоваться живописной бухтой.
Еще стоит посетить Плесецкие водопады, завод вин в Абрау-Дюрсо, заняться дайвингом и серфингом.
Туристы делают селфи на фоне севшего на мель сухогруза "Рио" и посещают сафари-парк. Там по канатной дороге можно добраться до смотровой площадки и любоваться живописной бухтой.
Еще стоит посетить Плесецкие водопады, завод вин в Абрау-Дюрсо, заняться дайвингом и серфингом.
Похожим на Рио-де-Жанейро (с его знаменитой статуей Иисуса Искупителя) Геленджик делает 44-метровая часовня в виде креста. С этого места получаются красивые панорамные фотографии.
Похожим на Рио-де-Жанейро (с его знаменитой статуей Иисуса Искупителя) Геленджик делает 44-метровая часовня в виде креста. С этого места получаются красивые панорамные фотографии.
Туристы могут остановиться и в пригороде.
Архипо-Осиповка – большое поселок в 60 километрах от города. Рядом с набережной находятся аквапарк и парки аттракционов. Неподалеку — крокодиловая ферма, где можно посмотреть на огромных аллигаторов, змей, варанов, игуан.
Здесь предпочитают отдыхать автомобилисты, поскольку автобусное сообщение с городом не очень удобное.
Туристы могут остановиться и в пригороде.
Архипо-Осиповка – большое поселок в 60 километрах от города. Рядом с набережной находятся аквапарк и парки аттракционов. Неподалеку — крокодиловая ферма, где можно посмотреть на огромных аллигаторов, змей, варанов, игуан.
Здесь предпочитают отдыхать автомобилисты, поскольку автобусное сообщение с городом не очень удобное.
Кабардинку, расположенную в 13 километрах от Геленджика, называют его младшей сестрой. Здесь тоже есть живописная бухта и набережная с похожим орнаментом брусчатки, белыми ограждениями, цветниками и фонтаном с ночной подсветкой. А еще — океанариум и "Дом вверх дном". Стол в нем висит над головой, а люстра — под ногами.
Кабардинка считается одним из самых "сухих" мест на Черноморском побережье. От ветров и штормов ее защищают мыс Дооб и Маркотхский хребет, влажность здесь низкая, а дожди — редкость.
Кабардинку, расположенную в 13 километрах от Геленджика, называют его младшей сестрой. Здесь тоже есть живописная бухта и набережная с похожим орнаментом брусчатки, белыми ограждениями, цветниками и фонтаном с ночной подсветкой. А еще — океанариум и "Дом вверх дном". Стол в нем висит над головой, а люстра — под ногами.
Кабардинка считается одним из самых "сухих" мест на Черноморском побережье. От ветров и штормов ее защищают мыс Дооб и Маркотхский хребет, влажность здесь низкая, а дожди — редкость.
Хутор Джанхот — в получасе езды к югу от Геленджика. Там — сосновый бор, обрывистые скалы, дикие берега, река Хотецай и скала "Парус". Это глыба высотой 25 метров с пробоиной посередине. Если едете смотреть на нее из Геленджика, заказывайте обратное такси заранее и к определенному месту и времени, так как мобильная связь в этом районе работает плохо.
По инфраструктуре Джанхот проигрывает Геленджику и подойдет, скорее, тем, кто ищет не комфорт, а уединение среди природы.
Хутор Джанхот — в получасе езды к югу от Геленджика. Там — сосновый бор, обрывистые скалы, дикие берега, река Хотецай и скала "Парус". Это глыба высотой 25 метров с пробоиной посередине. Если едете смотреть на нее из Геленджика, заказывайте обратное такси заранее и к определенному месту и времени, так как мобильная связь в этом районе работает плохо.
По инфраструктуре Джанхот проигрывает Геленджику и подойдет, скорее, тем, кто ищет не комфорт, а уединение среди природы.
Прасковеевка — рай для автокемперов и походников. Здесь нет благоустроенной набережной, зато прекрасная зеленая зона и галечный пляж. Из развлечений, помимо хайкинга по горам и стандартных поездок на "банане", —прогулки на лошадях. Есть конная база, куда можно записаться на экскурсию и потом проехать верхом вдоль горных ущелий. По окончании маршрута туристам предлагают принять целебные ванны из голубой глины и искупаться в чистой горной реке.
Прасковеевка — рай для автокемперов и походников. Здесь нет благоустроенной набережной, зато прекрасная зеленая зона и галечный пляж. Из развлечений, помимо хайкинга по горам и стандартных поездок на "банане", —прогулки на лошадях. Есть конная база, куда можно записаться на экскурсию и потом проехать верхом вдоль горных ущелий. По окончании маршрута туристам предлагают принять целебные ванны из голубой глины и искупаться в чистой горной реке.
В 12 километрах от города высокие берега, покрытые лесом, образуют небольшую лагуну, в которой расположено село Дивноморское. Жизнь в нем размеренная, все находится в шаговой доступности. Здесь есть и шумные клубы, и тихие кафе, и развлечения на пляже. Центральная набережная разделена ледяной горной речкой Мезыбь, впадающей в море.
Еще Дивноморское известно дикими пляжами, самый знаменитый из которых, — Голубая Бездна. Романтичное название он получил благодаря рельефу: узкая полоска суши отделена от воды обрывом высотой в 20 метров.
В 12 километрах от города высокие берега, покрытые лесом, образуют небольшую лагуну, в которой расположено село Дивноморское. Жизнь в нем размеренная, все находится в шаговой доступности. Здесь есть и шумные клубы, и тихие кафе, и развлечения на пляже. Центральная набережная разделена ледяной горной речкой Мезыбь, впадающей в море.
Еще Дивноморское известно дикими пляжами, самый знаменитый из которых, — Голубая Бездна. Романтичное название он получил благодаря рельефу: узкая полоска суши отделена от воды обрывом высотой в 20 метров.
Туристы везут из Геленджика вина – тут они недорогие и вкусные. Еще — косметику на основе лечебной грязи Таманского полуострова: глину, маски для лица, натуральное медовое мыло.
Съедобный местный хит – черноморская барабулька. Ее обжаривают в масле до золотистой корочки и подают с лимоном. Самая вкусная – размером около десяти сантиметров.
Туристы везут из Геленджика вина – тут они недорогие и вкусные. Еще — косметику на основе лечебной грязи Таманского полуострова: глину, маски для лица, натуральное медовое мыло.
Съедобный местный хит – черноморская барабулька. Ее обжаривают в масле до золотистой корочки и подают с лимоном. Самая вкусная – размером около десяти сантиметров.