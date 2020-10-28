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https://ria.ru/20201028/ekoturizm-1581878601.html
Мишустин назвал необходимые условия развития экотуризма в России
Развитие экологического туризма в России правительство считает одним из наиболее перспективных направлений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:45
2020-10-28T10:45
туризм
туризм
дальний восток
новости - туризм
михаил мишустин
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Развитие экологического туризма в России правительство считает одним из наиболее перспективных направлений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Для этого в нашей стране есть уникальные условия. Более тринадцати процентов территории - особо охраняемые, заповедники, национальные парки. Таким богатством не обладает ни одна страна", — сказал он в видеообращении на III Международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России".Он отметил, что гордостью России являются красивейшие места с удивительной первозданной природой, объекты природного наследия ЮНЕСКО — вулканы Камчатки и карельские леса, горы Алтая и Кавказа, реки Урала и Сибири, Дальний Восток и Черноморское побережье."Наша задача – привлечь к ним интерес туристов. Сделать такой вид отдыха увлекательным, безопасным, комфортным и доступным. Сберечь богатства природы, сформировать у людей ответственное отношение к окружающей среде", — подчеркнул премьер-министр.Он сослался на оценки экспертов, согласно которым до начала распространения коронавирусной инфекции ежегодный прирост в этом сегменте мировой туристической отрасли составлял более двадцати процентов.По словам Мишустина, чтобы развивать экологический туризм, нужно привлекать инвестиции в отрасль, создать современную инфраструктуру, подготовить профессиональные кадры, сформировать максимально четкие правила и стандарты работы отрасли.
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туризм, дальний восток, новости - туризм, михаил мишустин, юнеско

Мишустин назвал необходимые условия развития экотуризма в России

10:45 28.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил МокрушинВ Минприроды России обсудили проблемы развития экотуризма на ООПТ
В Минприроды России обсудили проблемы развития экотуризма на ООПТ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Развитие экологического туризма в России правительство считает одним из наиболее перспективных направлений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для этого в нашей стране есть уникальные условия. Более тринадцати процентов территории - особо охраняемые, заповедники, национальные парки. Таким богатством не обладает ни одна страна", — сказал он в видеообращении на III Международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России".
Он отметил, что гордостью России являются красивейшие места с удивительной первозданной природой, объекты природного наследия ЮНЕСКО — вулканы Камчатки и карельские леса, горы Алтая и Кавказа, реки Урала и Сибири, Дальний Восток и Черноморское побережье.
"Наша задача – привлечь к ним интерес туристов. Сделать такой вид отдыха увлекательным, безопасным, комфортным и доступным. Сберечь богатства природы, сформировать у людей ответственное отношение к окружающей среде", — подчеркнул премьер-министр.
Он сослался на оценки экспертов, согласно которым до начала распространения коронавирусной инфекции ежегодный прирост в этом сегменте мировой туристической отрасли составлял более двадцати процентов.
По словам Мишустина, чтобы развивать экологический туризм, нужно привлекать инвестиции в отрасль, создать современную инфраструктуру, подготовить профессиональные кадры, сформировать максимально четкие правила и стандарты работы отрасли.
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