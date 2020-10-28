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Краснодарский край
https://ria.ru/20201028/byudzhet-1581929154.html
Власти Кубани рассказали об изменениях в региональном бюджете
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) в среду рассмотрели законопроект о внесении изменений в региональный бюджет на 2020 год и плановый... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:24
2020-10-28T14:24
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.</strong> Депутаты законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> (ЗСК) в среду рассмотрели законопроект о внесении изменений в региональный бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в 2020 году ожидается увеличение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета более чем на 11,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ЗСК.В ходе очередной 45-й сессии депутаты региона рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Документ представил министр финансов края Сергей Максименко. "По данным минфина, проектом предлагается в доходной части краевого бюджета предусмотреть на 2020 год увеличение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета в целом более чем на 11,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, доходную часть бюджета пополнят безвозмездные поступления из федерального бюджета.Как отметил спикер парламента, коронавирус нанес серьезный удар по экономике региона, объемы собственных налоговых и неналоговых доходов в текущем году заметно снизились.Ранее сообщалось, что региональные власти в текущем году ожидают поступления доходов в консолидированный бюджет на уровне около 280 миллиардов рублей. Отмечалось, что край планирует к 2025 году увеличить доходы бюджета региона до 450 миллиардов рублей. Это соответствует параметрам стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.
https://ria.ru/20201027/stroitelstvo-1581794816.html
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60
экономика

Власти Кубани рассказали об изменениях в региональном бюджете

14:24 28.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) в среду рассмотрели законопроект о внесении изменений в региональный бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в 2020 году ожидается увеличение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета более чем на 11,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ЗСК.
В ходе очередной 45-й сессии депутаты региона рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Документ представил министр финансов края Сергей Максименко. "По данным минфина, проектом предлагается в доходной части краевого бюджета предусмотреть на 2020 год увеличение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета в целом более чем на 11,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, доходную часть бюджета пополнят безвозмездные поступления из федерального бюджета.
"В их числе субсидии на решение многих крайне важных социально значимых вопросов – ежемесячные выплаты на детей в возрасте с трех до 7 лет, организация бесплатного горячего питания учащихся, поддержка безработных и многое другое. Также получат дополнительное финансирование ряд госпрограмм – "Развитие здравоохранения", "Социальная поддержка граждан", "Содействие занятости населения", "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", - уточнили в ведомстве.
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Как отметил спикер парламента, коронавирус нанес серьезный удар по экономике региона, объемы собственных налоговых и неналоговых доходов в текущем году заметно снизились.
"Мы признательны федеральному центру за поддержку в это непростое время. Ею мы воспользуемся с благодарностью, но при этом совместными усилиями мы будем искать пути скорейшего восстановления своей экономики, выхода на прежние темпы экономического роста", - приводятся слова Бурлачко.
Ранее сообщалось, что региональные власти в текущем году ожидают поступления доходов в консолидированный бюджет на уровне около 280 миллиардов рублей. Отмечалось, что край планирует к 2025 году увеличить доходы бюджета региона до 450 миллиардов рублей. Это соответствует параметрам стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.
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