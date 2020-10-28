https://ria.ru/20201028/byudzhet-1581929154.html

Власти Кубани рассказали об изменениях в региональном бюджете

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) в среду рассмотрели законопроект о внесении изменений в региональный бюджет на 2020 год и плановый... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:24

2020-10-28T14:24

2020-10-28T14:24

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.</strong> Депутаты законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> (ЗСК) в среду рассмотрели законопроект о внесении изменений в региональный бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в 2020 году ожидается увеличение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета более чем на 11,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ЗСК.В ходе очередной 45-й сессии депутаты региона рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Документ представил министр финансов края Сергей Максименко. "По данным минфина, проектом предлагается в доходной части краевого бюджета предусмотреть на 2020 год увеличение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета в целом более чем на 11,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, доходную часть бюджета пополнят безвозмездные поступления из федерального бюджета.Как отметил спикер парламента, коронавирус нанес серьезный удар по экономике региона, объемы собственных налоговых и неналоговых доходов в текущем году заметно снизились.Ранее сообщалось, что региональные власти в текущем году ожидают поступления доходов в консолидированный бюджет на уровне около 280 миллиардов рублей. Отмечалось, что край планирует к 2025 году увеличить доходы бюджета региона до 450 миллиардов рублей. Это соответствует параметрам стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.

https://ria.ru/20201027/stroitelstvo-1581794816.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика