https://ria.ru/20201028/biznes-1581943928.html

Власти Кубани рассказали о поддержке для бизнеса в период пандемии

Бизнес Краснодарского края в период пандемии получил поддержку на сумму более 1 миллиарда рублей, помощью фонда микрофинансирования воспользовались более 500... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:36

2020-10-28T15:36

2020-10-28T15:36

краснодарский край

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.</strong> Бизнес <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> в период пандемии получил поддержку на сумму более 1 миллиарда рублей, помощью фонда микрофинансирования воспользовались более 500 предпринимателей, сообщает администрация региона.Как пояснили в департаменте инвестиций и развития МСП края, программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от введенных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлится до 31 декабря 2020 года.В ведомстве добавили, что получить льготный кредит или займ с минимальным пакетом документов на льготных условиях возможно до конца 2020 года. Подать заявку или получить консультацию по мерам антикризисной поддержки можно по телефону горячей линии центра "Мой бизнес".Ранее сообщалось, что по инициативе губернатора в апреле Фонд микрофинансирования и Фонд развития бизнеса были докапитализированы на 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201028/dorogi-1581943262.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, экономика