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Краснодарский край
https://ria.ru/20201028/biznes-1581943928.html
Власти Кубани рассказали о поддержке для бизнеса в период пандемии
Бизнес Краснодарского края в период пандемии получил поддержку на сумму более 1 миллиарда рублей, помощью фонда микрофинансирования воспользовались более 500... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:36
2020-10-28T15:36
краснодарский край
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.</strong> Бизнес <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> в период пандемии получил поддержку на сумму более 1 миллиарда рублей, помощью фонда микрофинансирования воспользовались более 500 предпринимателей, сообщает администрация региона.Как пояснили в департаменте инвестиций и развития МСП края, программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от введенных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлится до 31 декабря 2020 года.В ведомстве добавили, что получить льготный кредит или займ с минимальным пакетом документов на льготных условиях возможно до конца 2020 года. Подать заявку или получить консультацию по мерам антикризисной поддержки можно по телефону горячей линии центра "Мой бизнес".Ранее сообщалось, что по инициативе губернатора в апреле Фонд микрофинансирования и Фонд развития бизнеса были докапитализированы на 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201028/dorogi-1581943262.html
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краснодарский край, экономика

Власти Кубани рассказали о поддержке для бизнеса в период пандемии

15:36 28.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивОбъявление о закрытии кинотеатра
Объявление о закрытии кинотеатра - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Бизнес Краснодарского края в период пандемии получил поддержку на сумму более 1 миллиарда рублей, помощью фонда микрофинансирования воспользовались более 500 предпринимателей, сообщает администрация региона.
"Кубанский бизнес в период пандемии получил поддержку на сумму более 1 миллиарда рублей. Помощью фонда микрофинансирования воспользовались более 500 предпринимателей. Они получили на поддержку своего бизнеса более 569 миллионов рублей. Гарантийной поддержкой фонда развития бизнеса воспользовались 57 предпринимателей, что позволило им привлечь в свой бизнес более 620 миллионов рублей кредитных средств на льготных условиях", - говорится в сообщении.
Как пояснили в департаменте инвестиций и развития МСП края, программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от введенных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлится до 31 декабря 2020 года.
В ведомстве добавили, что получить льготный кредит или займ с минимальным пакетом документов на льготных условиях возможно до конца 2020 года. Подать заявку или получить консультацию по мерам антикризисной поддержки можно по телефону горячей линии центра "Мой бизнес".
Автомобильное движение по трассе Краснодар - Керчь, ведущей к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 15:33Краснодарский край
Дорожный фонд Кубани увеличили на 1,3 миллиарда рублей
Ранее сообщалось, что по инициативе губернатора в апреле Фонд микрофинансирования и Фонд развития бизнеса были докапитализированы на 1,5 миллиарда рублей.
 
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Краснодарский крайКраснодарский крайЭкономика
 
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