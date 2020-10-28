https://ria.ru/20201028/bezopasnost-1581965573.html

Макрон отметил важность отношений с Россией для европейской безопасности

Безопасность в Европе не может быть гарантирована без восстановления доверия в отношениях с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:25

2020-10-28T17:25

2020-10-28T17:25

россия

юри ратас

эммануэль макрон

евросоюз

франция

эстония

безопасность

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Безопасность в Европе не может быть гарантирована без восстановления доверия в отношениях с Россией, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Эммануэль Макрон после встречи в Париже с премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> Юри Ратасом."Мы также говорили об отношениях с Россией. Безопасность в Европе не может быть гарантирована без постепенного восстановления доверия в отношениях с Россией", - сказал <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Макрон </a>на совместном брифинге с <a href="http://ria.ru/person_JUri_Ratas/" target="_blank">Ратасом</a>.Французский лидер отметил, что вопросы в сфере безопасности, которые необходимо обсуждать с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, множатся."Ситуация в Белоруссии и Нагорном Карабахе – наиболее недавние примеры", - добавил он."Главная цель наших действий в отношении России, как я вновь сказал об этом премьер-министру (Ратасу), - улучшение условий коллективной безопасности Европы, полностью принимая в расчет безопасность всех членов <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, в том числе вашей страны (Эстонии – ред.)", - подчеркнул Макрон.

https://ria.ru/20201015/lavrov-1579840801.html

Андрей Дашков Нечего примазываться. Эрдоган вами теперь займётся.. 25

Ну, погоди! Вот шустрые: они России санкции, а она им- безопасность. Как Макрона Эрдоган то напугал. 21

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россия

франция

эстония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юри ратас, эммануэль макрон, евросоюз, франция, эстония, безопасность, в мире