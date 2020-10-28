https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581904924.html

Эксперты оценили риски туристического транзита через Минск

Власти Белоруссии отменили необходимость многодневной самоизоляции и предоставления справки об отсутствии коронавируса для иностранцев, направляющихся транзитом РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:10

2020-10-28T14:10

2020-10-28T14:10

туризм

коронавирус covid-19

туризм

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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. </strong>Власти Белоруссии отменили необходимость многодневной самоизоляции и предоставления справки об отсутствии коронавируса для иностранцев, направляющихся транзитом в третью страну, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53129.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.С 13 октября граждане РФ, которые приезжают в Белоруссию с личными, деловыми или туристическими целями, должны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Россия отнесена к "красной зоне" — территориям с большим числом заразившихся.Но по информации Государственного пограничного комитета Белоруссии, для следующих транзитом в третью страну 22 октября были введены другие правила. Они должны документально подтвердить, что покинут республику максимум через 24 часа. Доказательством может быть билет, транзитная виза, официальное приглашение организации или путевка в санаторий третьей страны.При этом у путешественников, у которых не будет документов, подтверждающих транзит, также есть возможность въезда в Белоруссию без справки и соблюдения самоизоляции. Пограничники выдадут им "анкету прибывшего", в которой гость должен оставить запись: "транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов". При выезде из страны ее нужно будет передать пограничнику.Не успевшие пересечь границу через 24 часа будут обязаны предъявить справку с результатами ПЦР-теста на COVID-19.Эксперты говорят, что посредством отмены требования об изоляции и справки об отсутствии коронавируса для транзитников белорусская сторона стремится сформировать трафик из России через Минск в Европу. Это позволит поддержать национального авиаперевозчика, у которого в зимнем расписании запланированы рейсы в Австрию, Испанию, Италию, Венгрию, Нидерланды, Германию, Францию, Чехию, страны Балтии, Великобританию, Грузию."Политика белорусских властей обусловлена намерением "зацепить" транзитный поток из России в Европу. Тем более, что их национальный перевозчик уже выполняет три рейса в неделю из Минска в Москву. Транзит через Минск в Европу, в зависимости от направлений, обойдется на 10-20 процентов дешевле, чем через Стамбул", – говорит один из представителей авиаотрасли. Такой маршрут может быть интересен самостоятельным туристам, отмечают эксперты. Туроператоры предлагать путевки в Европу с транзитом через территорию Белоруссии не будут. Как заявили в одной из компаний, в этом случае не решен "вопрос безопасности российских граждан и действия страховок".Еще одно препятствие для такого транзита — ужесточение государствами ЕС политики въезда для граждан третьих стран. Чтобы пройти пограничный контроль, нужно иметь четкое обоснование:- воссоединение с семьей, обучение, лечение, срочные вопросы по бизнесу, но не туризм.

https://ria.ru/20201028/egipet-1581803576.html

https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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