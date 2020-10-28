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Туризм
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581904924.html
Эксперты оценили риски туристического транзита через Минск
Власти Белоруссии отменили необходимость многодневной самоизоляции и предоставления справки об отсутствии коронавируса для иностранцев, направляющихся транзитом РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:10
2020-10-28T14:10
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
москва
минск
турция
белоруссия
стамбул
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. </strong>Власти Белоруссии отменили необходимость многодневной самоизоляции и предоставления справки об отсутствии коронавируса для иностранцев, направляющихся транзитом в третью страну, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53129.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.С 13 октября граждане РФ, которые приезжают в Белоруссию с личными, деловыми или туристическими целями, должны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Россия отнесена к "красной зоне" — территориям с большим числом заразившихся.Но по информации Государственного пограничного комитета Белоруссии, для следующих транзитом в третью страну 22 октября были введены другие правила. Они должны документально подтвердить, что покинут республику максимум через 24 часа. Доказательством может быть билет, транзитная виза, официальное приглашение организации или путевка в санаторий третьей страны.При этом у путешественников, у которых не будет документов, подтверждающих транзит, также есть возможность въезда в Белоруссию без справки и соблюдения самоизоляции. Пограничники выдадут им "анкету прибывшего", в которой гость должен оставить запись: "транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов". При выезде из страны ее нужно будет передать пограничнику.Не успевшие пересечь границу через 24 часа будут обязаны предъявить справку с результатами ПЦР-теста на COVID-19.Эксперты говорят, что посредством отмены требования об изоляции и справки об отсутствии коронавируса для транзитников белорусская сторона стремится сформировать трафик из России через Минск в Европу. Это позволит поддержать национального авиаперевозчика, у которого в зимнем расписании запланированы рейсы в Австрию, Испанию, Италию, Венгрию, Нидерланды, Германию, Францию, Чехию, страны Балтии, Великобританию, Грузию."Политика белорусских властей обусловлена намерением "зацепить" транзитный поток из России в Европу. Тем более, что их национальный перевозчик уже выполняет три рейса в неделю из Минска в Москву. Транзит через Минск в Европу, в зависимости от направлений, обойдется на 10-20 процентов дешевле, чем через Стамбул", – говорит один из представителей авиаотрасли. Такой маршрут может быть интересен самостоятельным туристам, отмечают эксперты. Туроператоры предлагать путевки в Европу с транзитом через территорию Белоруссии не будут. Как заявили в одной из компаний, в этом случае не решен "вопрос безопасности российских граждан и действия страховок".Еще одно препятствие для такого транзита — ужесточение государствами ЕС политики въезда для граждан третьих стран. Чтобы пройти пограничный контроль, нужно иметь четкое обоснование:- воссоединение с семьей, обучение, лечение, срочные вопросы по бизнесу, но не туризм.
https://ria.ru/20201028/egipet-1581803576.html
https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, минск, турция, белоруссия, стамбул, грузия

Эксперты оценили риски туристического транзита через Минск

14:10 28.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПассажиры у стойки регистрации в национальном аэропорту "Минск"
Пассажиры у стойки регистрации в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Власти Белоруссии отменили необходимость многодневной самоизоляции и предоставления справки об отсутствии коронавируса для иностранцев, направляющихся транзитом в третью страну, сообщает АТОР.
С 13 октября граждане РФ, которые приезжают в Белоруссию с личными, деловыми или туристическими целями, должны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Россия отнесена к "красной зоне" — территориям с большим числом заразившихся.
Но по информации Государственного пограничного комитета Белоруссии, для следующих транзитом в третью страну 22 октября были введены другие правила. Они должны документально подтвердить, что покинут республику максимум через 24 часа. Доказательством может быть билет, транзитная виза, официальное приглашение организации или путевка в санаторий третьей страны.
При этом у путешественников, у которых не будет документов, подтверждающих транзит, также есть возможность въезда в Белоруссию без справки и соблюдения самоизоляции. Пограничники выдадут им "анкету прибывшего", в которой гость должен оставить запись: "транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов". При выезде из страны ее нужно будет передать пограничнику.
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Эксперты говорят, что посредством отмены требования об изоляции и справки об отсутствии коронавируса для транзитников белорусская сторона стремится сформировать трафик из России через Минск в Европу. Это позволит поддержать национального авиаперевозчика, у которого в зимнем расписании запланированы рейсы в Австрию, Испанию, Италию, Венгрию, Нидерланды, Германию, Францию, Чехию, страны Балтии, Великобританию, Грузию.
"Политика белорусских властей обусловлена намерением "зацепить" транзитный поток из России в Европу. Тем более, что их национальный перевозчик уже выполняет три рейса в неделю из Минска в Москву. Транзит через Минск в Европу, в зависимости от направлений, обойдется на 10-20 процентов дешевле, чем через Стамбул", – говорит один из представителей авиаотрасли.
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Такой маршрут может быть интересен самостоятельным туристам, отмечают эксперты. Туроператоры предлагать путевки в Европу с транзитом через территорию Белоруссии не будут. Как заявили в одной из компаний, в этом случае не решен "вопрос безопасности российских граждан и действия страховок".
Еще одно препятствие для такого транзита — ужесточение государствами ЕС политики въезда для граждан третьих стран. Чтобы пройти пограничный контроль, нужно иметь четкое обоснование:- воссоединение с семьей, обучение, лечение, срочные вопросы по бизнесу, но не туризм.
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