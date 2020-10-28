https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581879257.html

В белорусском Мозыре в здание ГАИ бросили коктейль Молотова

Неизвестный забросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью в здание ГАИ в Мозыре на юге Белоруссии, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:25

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2020-10-28T10:34

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестный забросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью в здание ГАИ в Мозыре на юге <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета."Сегодня примерно в 3.30 (совпадает с мск) в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Произошло возгорание, которое удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты. Пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/skgovby/3282" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымаются предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Изучаются записи камер видеонаблюдения, установленные на близлежащих зданиях."Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "особо злостное хулиганство" уголовного кодекса Беларуси", - отмечается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

https://ria.ru/20201028/yadro-1581854291.html

Лев Началось:Теперь все уголовные преступления будут записываться жёлтой прессой в акты ррреволюционного действия против жестокой диктатуры. 54

Mos V Кража личного имущества у граждан, угоны авто и т.п. - это обычный криминал по всему миру, а бутылка с зажигательной смесью, брошенная внутрь здания правоохранительных органов, это терроризм. Кто его устраивает в РБ, игил? Отродясь не было, это устраивают "мирные" рэволюзионэры. Так что нечего переводить с больной голову на здоровую. 52

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире