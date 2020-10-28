https://ria.ru/20201028/ator-1581890262.html

Онлайн-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе

3 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи ЛОМИДЗЕ, посвященную подведению предварительных итогов года и планам на зимний туристический сезон.

2020-10-28T11:23

2020-10-28T11:23

2020-10-28T11:24

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201103/952957147.html">Задать вопрос</a><br><br></strong>Пандемия оказала сильнейшее влияние на сферу туризма. Как выходить из кризиса? <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы