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Осень в парках Москвы: открываем новые места для отдыха
Солнечные деньки продолжают нас радовать, и это отличный повод провести время в парках. Тем более, что в столице становится все больше приятных мест для прогулок и занятий спортом.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Осень в парках Москвы: открываем новые места для отдыха
Солнечные деньки продолжают нас радовать, и это отличный повод провести время в парках. Тем более, что в столице становится все больше приятных мест для прогулок и занятий спортом.
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видео, погода, прогулки по москве, москва, осень, природа, отдых, видео
Осень в парках Москвы: открываем новые места для отдыха
Солнечные деньки продолжают нас радовать, и это отличный повод провести время в парках. Тем более, что в столице становится все больше приятных мест для прогулок и занятий спортом.
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Осень в парках Москвы: открываем новые места для отдыха

18:52 28.10.2020
 
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Солнечные деньки продолжают нас радовать, и это отличный повод провести время в парках. Тем более, что в столице становится все больше приятных мест для прогулок и занятий спортом.
 
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