Осень в парках Москвы: открываем новые места для отдыха

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Солнечные деньки продолжают нас радовать, и это отличный повод провести время в парках. Тем более, что в столице становится все больше приятных мест для прогулок и занятий спортом.