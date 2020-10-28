https://ria.ru/20201028/-osen-v-parkakh-moskvy-otkryvaem-novye-mesta-dlya-otdykha-1581981677.html
Осень в парках Москвы: открываем новые места для отдыха
Солнечные деньки продолжают нас радовать, и это отличный повод провести время в парках. Тем более, что в столице становится все больше приятных мест для прогулок и занятий спортом.
2020-10-28T18:52
2020-10-28T18:52
2020-10-28T18:52
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Осень в парках Москвы: открываем новые места для отдыха
Солнечные деньки продолжают нас радовать, и это отличный повод провести время в парках. Тем более, что в столице становится все больше приятных мест для прогулок и занятий спортом.
2020-10-28T18:52
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PT1M39S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Осень в парках Москвы: открываем новые места для отдыха
Солнечные деньки продолжают нас радовать, и это отличный повод провести время в парках. Тем более, что в столице становится все больше приятных мест для прогулок и занятий спортом.
2020-10-28T18:52
true
PT1M39S
Осень в парках Москвы: открываем новые места для отдыха
Солнечные деньки продолжают нас радовать, и это отличный повод провести время в парках. Тем более, что в столице становится все больше приятных мест для прогулок и занятий спортом.